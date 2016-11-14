《RUSSELL专栏》在工业商品前景方面 中国影响超过特朗普

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell/编译 王颖/王琛/王兴亚/孙茉莉/汪红英

路透澳洲朗塞斯顿11月14日 - 特朗普当选美国总统给金属和大宗商品价格增添了泡沫，但真正的推动因素其实是、并且仍将是中国经济前景。

这位地产大亨当选美国总统比较出人意料，商品价格随时可能因此而出现波动，但寄望于特朗普引领工业商品和煤炭价格复苏似乎有些太过乐观了。

即便特朗普明年1月入主美国总统办公室时能兑现承诺，实施大规模刺激计划，但仅凭这一点或许并不足以让市场对大宗商品像现在这么乐观。

市场似乎还忽视了特朗普贸易保护主义给大宗商品带来的威胁。美国可能对中国商品征收较高关税所带来的下档风险，也许要超过特朗普刺激计划所能带来的提振作用。

目前的铜价前景强劲到足以支撑其取得2011年以来最好单周表现了吗？指标伦铜11月10日触及每吨5,601美元，即16个月最高收盘水平。

虽然获利了结令铜价在11月11日下滑至每吨5,549美元，但仍比10月21日收盘创下的近期高点4,635美元高出近20%。

虽然特朗普在11月8日总统大选中胜出可能激励了铜价上涨，但也是显而易见的情况是，在特朗普击败希拉里当选之前，铜价的涨势已然很迅猛。

且那波涨势在很大程度上是与中国的发展相关，而非在于特朗普能否说服共和党议员扩大美国预算赤字，以支持他所提出的一万亿美元基建项目。

围绕中国的乐观情绪在很大程度上建立在中国持续进行的基础建设支出上；中国是全球最大的生产国、消费国和大宗商品进口国。

中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，创下两年来最高水准，稳稳高于经济荣枯线。

楼市及其他建筑活动是PMI上升的推动力，尽管中国政府能够在不再度催生楼市泡沫的情况下维持当前的刺激措施多久还存在疑问。

同时，中国仍然是工业大宗商品价格上涨的主要正面因素。

**陡峭的价格曲线**

铁矿石成为钢铁产量和需求增加的主要获益者，现货铁矿石价格在11月11日跳涨7.4%至每吨79.70美元，为两年来最高。

焦煤同样大幅上扬，部分是因为钢铁走强，而中国今年稍早决定限制国内煤矿作业的天数也功不可没。

澳洲优质硬焦煤现货价格上周升至每吨300美元上方，为五年来首次。澳洲是全球最大的焦煤出口国。大连商交所焦煤期货11月11日收于每吨1,563元人民币，几乎是年初价格的三倍。

对大宗商品投资者而言当前的问题是今年这波价格涨势，是否达到了从旺盛需求和有限供给这两方面都不再说得通的转折点。

很多大宗商品的价格走势图显示，过去几个月价格急剧攀升，倘若市场人士决定是时候了结获利，或者数据流和消息面不再那么利多，那么势必引发价格大幅反转的风险。

中国10月大宗商品进口表现疲弱，不过这多数源于因当月稍早的国庆长假以及季节性疲弱。

中国10月未锻轧铜及铜材进口较上月减少14.7%，铁矿石环比减少13.1%，煤炭进口下滑11.7%。

只有当10月中国大宗商品进口减少的情况是暂时现象，当前大宗商品价格的这波涨势才能持续。

鉴于中国似乎已下定决心，将削减煤炭和钢铁行业过剩产能的计划进行到底，上述情况或许是有可能的。

但另一个显而易见的情况是，中国当局对失控的价格，尤其是动力煤和焦煤价格感到担忧，可能会采取更多措施来降低煤炭价格。

中国近来要求两大主要煤炭企业降低对公用事业企业的煤炭供应价，国内的商品交易所也提高了多个商品期货品种的保证金和交易费用，以将所谓的热钱从大宗商品市场中驱逐出去。

这些措施曾在过去取得过一定的成功，最新的例子就是在今年稍早成功遏制了铁矿石价格的大涨，但需要指出的是，铁矿石价格仍在延续上升趋势，只是波动幅度没有之前那么大而已。

总体来看，风险似乎正在更多地转向工业和大宗商品价格的修正，如果中国房地产行业在2017年开始放缓，而特朗普的基础设施计划遇阻，但其保护主义的贸易政策得以推行，那么情况就更是如此了。(完)