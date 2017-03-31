《RUSSELL专栏》矿企开始再度增加支出 但实际效果只是原地踏步

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透新加坡3月31日 - 去年商品价格上涨开始逐渐促使矿企增加支出，但是增加支出的实际情形却透露出他们对于前景的看法仍然谨慎。

当商品价格转跌的时候，采矿服务提供商通常首当其冲，但同样地，当价格回升时，他们也是首批受益者。

在2011至2015年价格下跌的五年中，矿业公司普遍试图通过剥离运营成本来生存，其中许多最终甚至削减了维持资本(sustaining capital)。

根据本周在新加坡举行的亚洲矿业投资会议的一些与会者，目前正在返回市场的正是这类支出。

维持资本是矿企的行话，指用来保持目前开工率所需的资金，包括更换机械设备资金，以及进行必要的地质和工程作业以确保下一个开采区域得到确定和做好准备。

大多数矿场都制订矿山计划，详细说明未来几年将要开展的工作。

当一家公司削减维持资本时，能够继续按当前计划运行，但最终需要向项目补充资金才能维持运行。

2016年铁矿石和动力煤价格上涨一倍多，给予矿商一些信心，让他们相信能再次对业务进行投资。

雅加达的一家专业采矿工程服务提供商在会议间隙表示，今年第一季他们公司签订的项目较上年同期增长约50%。

“但这次支出的性质却不一样。不是扩大或建设新项目，只是为了确保产量能保持稳定，”他说。由于未获授权接受媒体采访，他要求匿名。

参会的其他采矿承包商所说的情况大体相似。他们说订单增多了，但涉及新项目的不多。

实际情况似乎是，由于矿商之前已经将支出削减到极点，现在不得不再向运营投入资金，以维持生产稳定。换句话说，他们现在的支出是为了保持现状。

好几家承包商都表示，印尼的煤炭、铜和黄金产业的许多公司都是这种状况，澳洲的煤炭、黄金和铁矿石矿商也是如此。

从矿业巨擘力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)，到印尼中小型及家庭所有煤矿都存在这种情况。

**并购反弹**

彰显采矿服务业健康状况的另一个迹象是，亚洲及澳洲并购活动增多。

根据精品投行公司LCC Asia Pacific执行总监Nicholas Assef在亚洲矿业投资大会(Mining Investment Asia)上提供的数据，今年以来澳洲已宣布的交易数量是2016年第一季的两倍多。

尽管其中一部分交易是协商后的收购，但也不乏敌意并购行为，比如Downer EDI (DOW.AX)出价10亿美元收购洗涤辅助剂生产商Spotless Group (SPO.AX)，还有Cimic Group (CIM.AX)对矿业承包商Macmahon Holdings (MAH.AX)竞标等，不过Cimic现已退出竞标。

采矿承包领域并购活动飙升可能表明，各企业都在想法设法增加产能，冀望他们的服务将迎来更高的需求。

但值得注意的是，目前为止矿业服务需求增加，并未转换成亚太地区新增矿业项目。

大会上一个一致的主题，就是矿商发现很难取得融资，特别是那些打算转型至生产的资浅探勘业者。

Petra Commodities执行长Alberto Migliucci在大会上表示，投资银行仍对项目设下过高障碍，首次公开发行(IPO)市场仍旧被矿业项目视为不具吸引力的选项，而私募基金业者只会投资于那些已经有了很大进展、可能不再需要现金的项目。

他称，对于矿商而言，要取得资金的最可行方法，就是瞄准那些高净值个人或家庭，若他们喜欢这个项目及公司管理层，他们将准备用更长远的眼光来看待潜在回报。

整体而言，在2011-15年大宗商品价格大跌过后，采矿行业看来正开始复苏，不过比起2008年全球衰退后的那波荣景，可能还差得远。

澳洲资本支出与澳洲央行大宗商品价格指数图表：tmsnrt.rs/2npQFlD

(完)