《Russell专栏》原油和铁矿石或将是2013年中国商品需求的赢家

中信泰富在澳大利亚西部的铁矿。 REUTERS/Jim Reagan

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 田建华/王翔琼

路透澳洲朗塞斯顿12月17日 - 总结中国明年大宗商品需求可能呈现的主线,那么可能就是能源胜过金属,原材料盖过加工品.

商品市场已对中国大肆消费资源习以为常,但是2012年的情况表明中国需求增长可以放缓,明年这一趋势还可能延续,不过具体到各个类别,情况也不尽相同.

随着新年临近,整体的宏观经济形势应能给出谁可能是2013年赢家的线索.

近期经济数据显示,中国经济成长势头正在恢复,主要是受基础设施支出和消费需求推动,而制造业产品出口这一传统动力的贡献则减弱.

鉴于中国当局一直表明希望在较长期内向消费型经济转变,以上的变化算不上意外.较短期来看,基础设施投资是大型国企和政府部门迅速提振经济活动的最快捷之路.

消费支出在中国意味着更多汽车需求,因为驾驶私车仍是中国日益庞大的中产阶级的梦想.今年1至10月,中国汽车销量增长6.9%.

单此项就会推升中国的燃料消费,但成品油不太可能是2013年的大赢家,而将会是原油.

中国一直在快速投产新炼厂,预计2012年日产量增幅将超过100万桶,明年计划日新增60万桶.

中国炼厂产量在11月创出日产1,013万桶的纪录,但是实际燃料消费不太可能有这么高.

目前的情况貌似是中国一直在补充此前在年中经济不振时消耗的库存.

不过当库存达到合适水准时采取何种做法,将是决定未来情况的关键.

中国未来或者要下调产能来接近实际需求,或者就需开始出口提炼品.

即使是第一种情况,也对原油进口有正面效应.据国际能源署(IEA)预估,中国2013年实际需求约为每日980万桶.

国内原油日产量为400万桶左右,这就是说日均原油进口至少要达到580万桶,这较2012年前11个月的日进口数据高出约40万桶.

若中国小型炼厂获得许可能够直接进口原油,从而放弃使用燃料油作为给料,原油进口量还会再获提振.

而若中国决定扩大油品出口,则原油进口将会更高.

即便炼厂产能不接近满负荷运转,中国仍有可能会减少进口加工燃料,因此会使地区裂解装置承受下行压力.

当然,中国不是孤立运作,亚洲炼厂的获利或会进一步承压,因为印度增加油品出口,并且日本再度启用核能后将减少购买发电用的燃料油.

新增的原油需求也可能倾向于重质油,这也是中国和印度很多新炼厂准备加工的原油等级.

这意味着布兰特原油较迪拜原油升水的趋势在2013年可能变窄,一改近期的扩大之势.目前布兰特原油较迪拜原油每桶升水达5.17美元,是2012年低点1.50美元的三倍多.

如果能源的趋势是原油胜过加工品,那么对于金属而言或许也是同样的道理.

某种程度而言,铁矿石在2012年异军突起,尽管今年中期中国经济活动放缓,但该国炼钢的原料进口却具备韧性.

铁矿石在年关将近时表现强劲.现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI曾在第三季重挫逾20%,因当时市场担心中国经济放缓将不只限于打压钢铁需求.

但今年截至11月,铁矿石进口扬升逾8%,高于预估.路透在2011年底时预计2012年铁矿石进口会上涨6%.

钢厂将维持铁矿石进口,而非减少购买高成本低质量的国内矿石,这种情况变得显而易见.

随着大型项目或将在随后的几年投产,且印度可能进一步减少出口,鉴于全球铁矿石产能在2013年仅可能小幅提升,因此铁矿石很可能仍会受到良好支撑.

全球钢铁产能仍有大量剩余的可能性,这意味着钢厂可能会受利润率疲弱冲击,即便需求确实回升.

对铝而言也是如此.铝的产能长期过剩正在挤压获利,但印度禁止出口原矿石,已导致铝土矿市场出现结构性短缺.

中国最近数月对铝土矿的进口较上年同期已经减半,今年截至10月铝土矿进口下降8%.

铝土矿短缺已提振氧化铝,今年截至10月氧化铝进口激增176%.氧化铝是生成铝的中间一环.

鉴于2013年中国在净值的基础上不太可能闲置太多铝产能,铝土矿和氧化铝需求料将仍然强劲.(完)

(译文审校 高琦)

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