《RUSSELL专栏》产油国减产协议逐渐走向失败 出货实况说明一切

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透新加坡4月25日 - 是否已经到了能够论断石油输出国组织(OPEC)及其盟友减产计划成败的时候？

的确，一方面OPEC和其他产油国对减产的说法已经出现越来越多不协调音，另一方面现实情况是油市供应充裕，且全球存货水准的讯号则是好坏不一。

OPEC及包括俄罗斯在内的产油国一再声称，1-6月减产180万桶/日的协议执行率很高。

然而目前看来，OPEC及其盟友却逐渐转向再展延协议六个月时间，此一共识逐渐形成，预料将在5月25日的一场会议中宣布。

若单纯从油价来论成败，减产协议至少让油价守住了每桶50美元的底线。

全球指标布兰特原油价格去年下半年大多在每桶40-50美元间游走，之后在11月底受到OPEC及盟友宣布减产协议提振。

协议于1月1日生效后，布兰特油价在窄幅区间内交投了两个月，随后在3月初大幅下跌，但仍守住每桶50美元的支撑位，仅在3月22日短暂下探至49.71美元的日低。

但随着各界对OPEC减产措施最终效力的质疑升温，布兰特油价再度测试协议生效后的区间下端，周一最低跌至51.42美元。

想要确定较长期价格前景，可能更重要的是考察可用石油规模和石油库存水平。

对OPEC及盟友来讲，油价要实现在偏高水平维持下去这一目标，全球供应和库存都得下降才行，这便是所谓的市场再平衡。

**海运原油规模创纪录**

也正是在这一点上，我们将发现OPEC协议失败的主要迹象。

汤森路透供应链和大宗商品预测编制的船只追踪数据显示，全球海运石油规模在4月达到纪录高位。

该数据显示，截止周二，4月平均运输5,030万桶石油/日，高于1月创下的前次纪录高位4,610万桶/日。

这个数据不包括管道运输石油，但管道石油供应减少的幅度高于海运石油的增幅，这个可能性非常小。

数据还显示，产油国中减产幅度最大的沙特，最近几个月的出口实际上在增加，而且出口水平远高于去年底的水平。

4月沙特预计出口829万桶石油/日，3月为794万桶/日；2月和1月的出口水平分别为773万桶/日和783万桶/日。

中国海关周二公布的数据显示，中国3月从沙特、俄罗斯、安哥拉、伊朗以及伊拉克进口的石油高于前月。

中国的数据与减产行动取得成功这类说法并不相符，反而恰恰说明了相反的情况。

实际显现的情况表明，削减产量与实际上削减供应有很大差别。

很有可能的情况是，OPEC和其盟友一直高度遵守减产协议，但这未必就已转化为原油出口锐减。

还有一个问题是，未参加协议的产油国一直在增加产量和出口，譬如美国和巴西。

石油供应充裕，这从全球库存情况中可见一斑。国际能源署(IEA)近期表示，工业化国家的库存仍比他们的五年平均水平高出10%。

可以确定，在诸如发展中国家和浮式储油装置储存的石油似乎在减少，但减少速度是否快得足以为油价在未来数月上涨提供支持，仍令人质疑。

但为了让OPEC和其盟友取得持续的成功，他们其实将不得不削减原油出口量。

谈论削减多少产量或减少多少产油国的库存并不重要。对油价而言，最重要的是买家可以获得的原油量。

目前断言OPEC和其盟友已然失败可能还为时尚早。但原油流动数据显示，他们正在走向失败。

原油流动数据图表：tmsnrt.rs/2pV7zgF (完)