《RUSSELL专栏》OPEC在全球油市棋局中占上风 但离将死对手还远

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/孙茉莉/高琦/王兴亚

路透澳洲朗塞斯顿12月12日 - 全球原油市场开始变得越来越像个巨大的棋局，石油输出国组织(OPEC)及其盟友大胆下出第一步棋，取得了优势，但这盘棋局离将死对手还早得很。

12个非OPEC产油国周末签订协议，加入OPEC的减产行列，这看来肯定利多油价，因为此举将让2017年上半年有近180万桶/日的原油离开油市。

布兰特原油期货在周一亚洲盘初反应强烈，一度较12月9日收盘价跳涨6.6%，来到每桶57.89美元。

布兰特原油自8月初触及的略高于41美元低点，已大涨近40%；随着OPEC先是谈判，之后落实减产计划，油价也一路走升。

OPEC与非OPEC达成2001年来首次全球性减产协议，其中俄罗斯将一肩挑起非OPEC产油国的多数减产重担，承诺在明年上半年实现减产30万桶/日。

据12月10日达成的协议，墨西哥、文莱、马来西亚、哈萨克斯坦、阿曼和南苏丹等其他非OPEC产油国将再减产28万桶/日。

这是在OPEC于11月30日同意减产120万桶/日基础上的进一步减产。

到目前为止一切看起来都非常有利于产油国。他们已经达成了全面的协议，共同减产规模占到全球日消费量的2%左右，这样的比例肯定是很大的了。

他们还设法克服了政治紧张局势甚至是敌意，比如沙特和伊朗之间的宿怨，两国在中东地区各种矛盾冲突中支持不同的派别。

而且OPEC还成功地说服其他产油国也加入减产。总体来看，OPEC和联合的非OPEC产油国共占全球产量的近60%。

所以，在这种情况下能出什么差错呢？

**影响减产落实的两大因素**

概括而言，有两个主要因素会破坏OPEC与非OPEC减产协议的成功。

首先是协议遵守问题。前沙特石油部长欧那密于12月2日在华盛顿发表的演说中直言不讳的点出了减产协议的软肋，称“不幸的是，我们将倾向于欺骗”。

当然了，要想让协议顺利运作，很大程度上将取决于沙特和俄罗斯的行动，因为这两个国家承诺的减产份额占到了计划总减产量的近一半。

根据路透12月9日的报导，行业消息人士称，沙特已经表示计划从1月开始削减对客户的原油供应量。

美国和欧洲客户将比亚洲客户面临更大的供应削减，表面上看是因为美国拥有大量库存。

但也可能是因为沙特想保护好他们在亚洲的市场份额。沙特原油出口的约三分之二都是运往亚洲。

为了争抢亚洲最大的两个石油买家中国和印度，沙特今年与俄罗斯、伊朗和伊拉克展开激烈对战。

虽然沙特的整体出口量增加，但增加幅度不及竞争对手，意味着他们失去了部分市场份额；今年至今俄罗斯一跃成为中国的最大石油供应国。

路透12月9日引述三位知情消息人士报导，伊拉克将在1月份向三个亚洲买家按合约全额供应原油。

伊朗将1月轻质原油亚洲官方售价下调至四个月来最低，不过上调了面向其他地区的售价。

再考虑到俄罗斯能源部长诺瓦克的声明，即该国明年的减产将是逐步进行的，所以2017年初期亚洲石油市场将可能维持充足供应。

弄清减产协议的遵守程度如何将需要一些时间，如果存在欺骗，那么问题则变成沙特是否将容忍这种行为，假设沙特并没有进行欺骗的话。

减产协议面临的另一风险是，不用遵守减产协议的全球40%石油产量的反应，美国页岩油生产商是主要机动产油者。

随着油价接近每桶60美元，美国页岩油生产商回到市场，这可从已连续第七个月增长的美国活跃钻机数上升中窥见一斑。

美国对原油出口的解禁，亦开启了更多石油涌入亚洲炼厂的道路，似乎这一情况已经开始。

路透12月7日报导称，石油巨擘(BP.L)正向亚洲运送近300万桶美国原油。其他交易商亦有兴趣开发新途径，这些措施可能将损及这一OPEC/非OPEC减产协议的功效。

美国页岩油产量增加是否足以抵消OPEC及其盟国宣布的每日总计减产180万桶的影响，令人持怀疑态度，但其他产油国可能也会趁油价上涨增产，比如加拿大、巴西和挪威。

OPEC及其盟国是否会践行承诺，以及其他产油国如何回应，将决定明年上半年油价的最终走向。

OPEC及非OPEC原油供应图表 tmsnrt.rs/2gnobWD

(完)