《RUSSELL专栏》OPEC石油出口不降反升 自毁减产救油价大计

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿7月5日 - 石油输出国组织(OPEC)企图以减产手段提振原油价格的努力，现在差不多已沦为自欺欺人，新近的产量及出口数据正赤裸裸地暴露出OPEC的短板。

虽然OPEC或许能够宣称，减产120万桶/日的计划执行率相当高，但这终究只是个掩人耳目的烟雾弹。

比这远远更具重要性的是，证据显示OPEC今年上半年原油出口数量实际上高于去年同期。

根据Thomson Reuters Oil Research汇整的船舶追踪及港口数据，OPEC今年6月原油出口量跳升至2,592万桶/日，较5月的2,547万桶/日高出45万桶。

根据这项数据，今年1-6月，OPEC平均出口2,502万桶/日，比2016年同期增加29万桶/日。

鉴于今年上半年的平均出口量与2016年下半年的2,514万桶/日相比有所减少，OPEC或可宣称已取得少许成功。

但这比OPEC接近产出记录高位的时期只有微幅缩减，在某种程度上，其实只凸显出OPEC今年以来在限制出口方面并不成功。

OPEC今年上半年出口增加，确实与其减产成果不一致，据路透调查，11个承诺减产的OPEC成员国6月减产执行率达92%。

但船舶追踪数据显示，油市自OPEC获得的石油和去年11月达成协议前一样多。

OPEC的问题在于，尽管部分成员国确实既减产又减少出口，但另一些则不然。

根据运输和港口数据，2017年1-6月，OPEC最大产油国沙特(沙乌地)阿拉伯平均出口量为728万桶/日。

这比2016年同期减少35万桶/日，也就是说，沙特石油出口减少的数量，确实相对接近其承诺减产的48.6万桶/日。

**减产负担不一**

然而，今年上半年阿联酋平均出口量升至280万桶/日，上年同期为252万桶/日。

今年上半年伊朗原油出口量增长45万桶/日至213万桶/日，在西方国家解除对伊朗的制裁后，该国增加了原油出口。

利比亚未参加减产协议，今年上半年该国原油出口从上年同期平均24.3万桶/日升至55.3万桶/日，因这一北非产油国正缓慢从国内冲突中复苏过来。

斗转星移，减产协议已实施了六个月，有几点变得更加明朗。

第一，即使减产各国良好地遵守限产协议，但这并未转化成OPEC石油出口量减少。

第二，减产重担主要落在沙特身上，这引发如下问题，即沙特愿意承担这一平衡油市的重担会持续多久。

第三，若要出现供应驱动的油市再平衡，OPEC及其盟友可能必须采取更多行动，至少要把年度出口量联合削减180万桶/日，而不是削减难以量化的产量。

布兰特原油期货已经自6月21日触及的近期低点每桶44.35美元反弹，周二收报49.61美元。

但这基本与11月30日OPEC宣布达成减产协议之前的水准相当，意味着OPEC及其盟友仅仅实现了持续时间较短的油价上涨。

鉴于数据显示OPEC上半年出口同比增加，上述情况并不令人意外，但应值得OPEC领导人深思。

“自我欺骗比欺骗他人更根深蒂固，”19世纪的俄国作家陀思妥耶夫斯基(Fyodor Dostoyevsky)曾写道。

也许OPEC需要停止让自己和他人相信其减产举措正在发挥作用，要么放弃该策略，要么加以修改让它真正起效。

OPEC原油出口图表：tmsnrt.rs/2tP9Gos

(完)