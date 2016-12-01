《RUSSELL专栏》OPEC减产协议终落地 但效果还有待观察

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿12月1日 - 审视石油输出国组织(OPEC)减产协议的关窍不是要看减产，而是看全球原油市场的过剩供应将得到一定程度的削减。

毫无疑问，OPEC达成日减产120万桶的协议将令全球油市收紧，但明年上半年仍会有大量的原油供应充斥全球。

即便俄罗斯等其他非OPEC产油国履行承诺，日产量进一步减少60万桶，油市上料依然是供应过剩的局面。

当然，市场最初的反应表明，投资者预计供需将明显趋向平衡，美国原油期货结算价涨4.21美元报每桶49.44美元，涨幅高达9.3%。

油价稍早一度涨10%，为2月以来最大单日波幅，因OPEC宣布达成2008年以来的首个减产协议。在全球金融危机和经济衰退过后，油价就从高位一路重挫。

表面上看，油价是对全球石油供应似将大幅减少作出了回应，这也正是OPEC成员国部长希望减产行动达到的效果。

但再深挖一些后，就可能对减产规模产生质疑，进而对OPEC声明的最终影响产生疑问。

主要问题在于，维也纳会议宣布从1月生效的减产行动是在OPEC成员国10月产量的基础上展开，而10月的OPEC产量位于纪录高点。

**自纪录高点减产**

沙特阿拉伯将承担120万桶/日减产幅度中的最大份额，将日产量减少48.6万桶，至1,005.8万桶。

不过这1,005.8万桶的日产量仅略低于沙特阿拉伯今年1月创下的纪录高位1,025万桶。这意味着就算该国信守减产承诺，其产量仍将基本持平于一年前的水平。

令人跌破眼镜的是，伊拉克在周三的协议当中同意减产21万桶/日，至435.1万桶/日。

然而，这仍高于伊拉克今年1月时的产量425万桶/日；这意味着即便答应减产，该国产量仍将高于去年同期水准。

伊朗在协议中的所得其实让该国可以在10月的基础上增产，生产配额提高9万桶/日至379.7万桶/日。

这个数字比伊朗今年1月产量305万桶/日增加了将近100万桶/日，与周三协议减产120万桶/日，形成相当强烈的反差。

其他主要海湾产油国自2017年1月起的产量配额，也仅比今年1月水准小幅下降。

科威特获准日产270.7万桶原油，低于1月280万桶/日的产量；阿联酋生产配额为287.4万桶/日，略低于1月289万桶/日的产量。

**产量实际上并无变化**

总体而言，OPEC今年10月的产量约为3,382万桶/日，宣布的减产计划即是以该月作为基准月。

减掉120万桶/日后还剩下大约3,260万桶/月，正好是今年1月时的产量。

俄罗斯承诺加入OPEC的行动，为2001年以来首次，但这个全球头号产油国究竟能减产多少，却无法很快得知。

如果以俄罗斯10月的产量为基数，减产30万桶/日的话，该国石油产量有望从苏联解体后的高点1,120万桶/日降至1,090万桶。

这还是高于俄罗斯今年1月时的产量1,088万桶/日。

OPEC与俄罗斯实际上的打算是，共同将产量压低至今年1月时的水平。至于这是否足以推动油价持续上涨，他们都采取回避态度。

且不论对减产协议遵守情况的顾虑，仅凭已宣布的减产规模，要让供需天秤向供应侧明显倾斜，看起来仍是个艰巨任务。

其他未参与减产行动的产油国，尤其是美国和加拿大的油企，将很快通过提高自身产量，对油价上涨作出回应。

另外，若市场结构确实更多地向逆价差转变，那么目前数以百万桶计的石油库存可能将部分进入市场。

而且，如果油价确实维持当前的涨势，中国也可能放缓购买战略储备石油的步伐，印度在一定程度上亦是如此，从而削弱这两个亚洲进口大国的需求增长。

OPEC最终很可能成功为原油设置最低价，而市场也将认识到OPEC的影响力依然不变。(完)