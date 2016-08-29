《RUSSELL专栏》炼油大战中国印度胜出 韩日新落败

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月29日 - 中国成品油出口激增压低了亚洲炼厂炼油利润率，这一点毋庸置疑，但并不是说亚洲所有成品油出口国都承担着相同的痛苦。

鉴于很多亚洲国家的具体官方成品油进出口数据缺乏，几乎不可能准确说出谁可能是赢家，谁是输家。

但中国提供了成品油出口目的地具体数据，亚洲最大成品油进口国澳洲也提供了按国家分类的进口细分数据。

亚洲炼油厂的总体情况是，由于中国大量出口柴油和汽油，利润率似乎已出现结构性下滑。

中国7月柴油日出口量为37万桶，比去年同期高出181.8%，年内迄今出口增幅达到令人惊讶的223%。

中国汽油出口量也大幅上升，今年前七个月较上年同期增幅为84.3%。

中国海关数据确实提供了额外燃料出口前往哪些地点的线索，例如1-7月出口至马来西亚的汽油增长490%。

中国出口至菲律宾的柴油则惊人激增2,084%，约相当于45,000桶/日，出口至澳洲的柴油跳增1,049%。

但我们必须审慎看待这些数据，因它们只反映了直接出口至那些国家的数量，并没有经由他国装运的船货。

中国海关数据显示，1-7月对新加坡柴油出口增长134.7%，汽油出口增长119%。

新加坡是亚洲主要贸易中心，中国对新加坡的出口几乎必定还会再出口至其他国家。

**澳洲数据透露输家是谁**

因此，仔细研究澳洲统计数字十分有用，因为该国燃料进口数据以原产国来细分。

澳洲的油品数据使用百万升为单位，我们按照BP的转换公式将其换算成桶/日的单位。根据最新可获数据经换算后，6月中国对澳洲的精炼油品出口达到约54,000桶/日。

这比截至6月30日的一年中澳洲自中国的油品日平均进口量37,800桶高出近50%。

随着中国对澳洲出口的攀升，其它国家对澳洲的出口则下降。

6月韩国对澳洲的油品出口量约为135,800桶/日，低于2015-16年度的均值167,800桶/日；新加坡对澳洲的油品出口量则从135,700桶/日降至86,795桶/日；日本出口量从121,700桶/日降至86,000桶/日。

具体到柴油，也能看到类似的情况。澳洲主要进口柴油来满足国内矿业作业的需求。

单单是6月一个月，澳洲自中国的柴油进口就达到37,608桶/日，而截至6月30日的一年日均进口10,511桶。

韩国6月运往澳洲的船货，从2015-16年平均每日71,496桶降至46,963桶，运往新加坡的船货从每日80,444桶降至52,731桶，运往日本的船货从68,000桶降至64,707桶。

澳洲三大传统成品油供应国的市场份额减少，而不光中国的份额增加。

澳洲6月从印度进口的柴油达到每日47,900桶，2015-16均值为每日30,000桶。

澳洲成品油市场是开放和竞争的市场，中国和印度在该市场份额的增加，似乎显示出他们的炼厂比韩国、日本和新加坡的对手更具竞争力。

鉴于印度和中国拥有该地区最现代化且可能是最为高效的炼厂，他们的竞争力更强也合乎情理。

中国的加工能力过剩，将继续扰动亚洲成品油市场，盈利将变得更为困难，并迫使炼厂努力降低成本，增强市场营销的灵活性才能胜出。 (完)