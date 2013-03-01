《Russell专栏》库存增长,亚洲大米价格看似不能维系在高位

泰国与越南大米价格对比图表：(link.reuters.com/bec46t)

越南2013年料将出口750-760万吨左右的大米，略低于去年772万吨的纪录高位。

不过政府数据显示，今年前两个月越南大米出口量为84.4万吨，较上年同期增长约23%。

今年印度也可能增加出口，但港口与铁路运输拥挤料构成障碍。去年印度成为全球头号大米出口国。

印度贸易商还表示，越南、巴基斯坦和缅甸大米凭价格优势抢占了自己的市场。这再度表明，亚洲大米价格终于开始反映现实供应情况。

泰国也信誓旦旦表示今年将通过政府间交易出口700万吨大米。

问题是，泰国政府在这方面的信誉很成问题。前几次宣布出口计划后，其所声称的买家否认有这些交易，而且贸易商也报告称港口活动不足以说明这些交易确有发生。

如果泰国确实增加出口，而且印度和越南维持上年出口水平，那么全球市场供给就会增加。

此外，如果全球第四大大米出口国巴基斯坦和第九大出口国缅甸也增加出口，情况就更是这样。

需求方面，主要进口国印尼和菲律宾都在努力实现大米自给自足，中国则成为市场上的未知因素。

中国去年大米进口窜升306%，至234万吨，越南和巴基斯坦成为最大受益国。

1月中国大米进口再度跳涨732%，达到303,963吨，其中89%来自越南和巴基斯坦。

中国进口大米是因为进口价格低于国产价，但仍不确定这种情况是否会持续到2013年底，因中国据称已经有足够的储备。