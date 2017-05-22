《RUSSELL专栏》数据难题：不同来源的沙特出口数字相差太大

资料图片：2013年4月，沙特西北部港口杜巴，一名渔民在港口停泊的油轮附近收网。 REUTERS/Mohamed Al Hwaity

(本文作者Clyde Russell为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿5月22日 - 要想准确描述原油市场状况和主要原油出口国承诺的减产实施情况，一大难题是该相信哪套数据。

根据所使用的不同数据，完全可以说沙特实际减产幅度大于其应该承担的份额，也可以说做得还不够。沙特是石油输出国组织(OPEC)中的最大石油出口国，也是这次减产行动背后的主要推动者。OPEC与其他一些非OPEC产油国去年11月达成减产协议，合计减产180万桶/日。

联合组织数据倡议(JODI)(注:原油市场数据供应机构)5月8日公布的出口数据，应会支持认为沙特实际减产数量大于承诺水平的看法。

JODI的数据显示，沙特3月份出口723万桶/日，略高于2月的696万桶/日，低于1月的771万桶/日。

JODI的数据还显示，今年第一季沙特原油出口量平均为730万桶/日，较去年第四季的797万桶/日减少67万桶/日。

这暗示沙特出口量降幅较该国在11月30日减产协议上承诺的每日削减40万桶要高出很多。

但汤森路透供应链和大宗商品预估编纂的船只追踪及港口数据显示的情况却不一样。该数据显示，第一季沙特原油出口量平均为767万桶/日，较去年第四季的785万桶/日仅低18万桶/日。

上述船只追踪及港口数据通过过滤显示已卸载、正在卸载或正在运输途中的船只数据得来。

值得注意的是，2016年第四季船只追踪数据显示，沙特原油实际出口量较JODI数据显示的出口量大约低12万桶/日。

不过，船运数据也显示，沙特2017年第一季原油出口较JODI数据高出37万桶/日。

如果差距较小，或许可以归因于评估每艘船装载量方面的不同。但37万桶/日的差距很大，相当于大约五艘巨型油轮一个月的运载量。

JODI依据的是每个国家自己报告的数据。沙特和其他参与减产的国家自行申报，然后JODI对数据进行核对，每月进行公布。

追踪油轮的数据依据的是个体船只向联合国国际海事组织(IMO)提供的数据，以及核对港口和其他报告的数据。

**该相信谁？**

两套数据之间的差距能够影响一个人对于油市状态的看法。

如果你相信JODI的数据，据此得出的一个合理结论就是，为了收紧全球油市供需平衡，沙特的实际贡献高于他们在去年11月减产协议中的承诺。

如果你更相信船运追踪数据，那么最有可能的结论将是沙特出口一直在减少，不过并不是像其所承诺的产量减少40万桶/日那么多。

另一个值得考量的因素是沙特油品的出口规模。

JODI数据显示，3月油品出口140万桶/日，低于2月的152万桶/日，不过要高于1月的115万桶/日。

今年第一季平均出口量为136万桶/日，较上年第四季的127万桶/日高出9万桶左右。

市场通常会忽略油品出口，不过沙特输出到市场上的到底是原油还是油品，这真的很重要吗？

对决定炼厂的利润来说可能是个问题，尤其是亚洲，这是沙特约三分之二的原油出口和大量油品输出的目的地。

不过倘若沙特增加了油品出口，据JODI数据显示也确实是这样，那么当评估沙特整体的出口规模时，是不是也应该将其纳入考量呢？

最终，市场趋紧的最佳指标，是全球原油及油品库存水位，但同样地，这也存在资料有限且不完整的问题。

虽然工业化国家有公布可靠的数据，显示自从OPEC和盟友1月减产以来库存并未显着下滑，但这最多只是反映发达国家库存的不完整数据。

整体而言，数据所告诉人们的就是，想要知道实际状况实在很困难。

JODI和船只追踪数据唯一一致的部分，就是沙特原油第一季出口低于2016年第四季。

两个数据不一致的部分，则是在于减少的幅度，不幸地，正是需要这个数据，才能帮助市场人士研判原油市场恢复平衡的速度。

可以确定的是，油轮数据远比JODI数据更为即时。

油轮数据显示，沙特4月出口720万桶/日，5月1-21日则为710万桶/日，不过到月底时这个数字可能有变。

油轮数据证实了沙特出口下滑的趋势，也透露出4月和5月至今的加速下滑现象。

沙特原油出口JODI和油轮数据的比较图： tmsnrt.rs/2qbni75 (完)