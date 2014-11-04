《RUSSELL专栏》沙特调升亚洲客户OSP 不代表政策改变

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿11月4日（撰稿 Clyde Russell） - 沙特阿美(Saudi Aramco)调高供应亚洲的原油价格，将先前降价的绝大多数幅度收回，这被看作是沙特现在更有心支撑油价的一个迹象。
这种看法或许有一部分是正确的，但应该是有好几项因素促成了这个决定，而且如果综合观之，沙特的决定看来是合理的。
沙特阿美周一调涨12月供给亚洲客户的阿拉伯轻质原油官方售价(OSP)，至较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.10美元。
这等于是较11月调涨0.95美元，10月供应的降价1美元，已被收回一大部分。
在此同时，对北美客户的售价则予以调降，12月阿拉伯轻质原油降价0.45美元，降至较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)升水1.60美元。
这似乎是沙特停止对亚洲客户折价，但同时对北美炼厂降价的明确讯号。
不过考虑到一些背景因素，事情可能就不是这么单纯。
首先，沙特对亚洲的OSP仍然处于低水准。以近至7月的价格来看，当时是较阿曼/迪拜原油升水2.25美元，而且就算12月调升价格后，仍然处于贴水状态。
沙特OSP处于贴水状态，是相当罕见的情况，12月将是连续第三个月呈现贴水。上一次沙特OSP对亚洲指标原油呈现贴水，已是四年前的事。
另一个因素是阿曼/迪拜原油相较其他指标原油的相对价格，特别是布兰特原油。
迪拜-布兰特期货转掉期(EFS)DUB-EFS-1M是一个很好的指标，而最近几周已由四年低位回升。
根据周一的EFS价格，布兰特较迪拜原油升水1.75美元，高于10月14日的升水1.33美元，但仍远低于6月13日的年内升水高位--4.96美元。
布兰特-迪拜原油价差回升，应该正是沙特评估售价之时，由此看来，沙特阿美调升12月对亚洲的供油OSP应该不是巧合。
布兰特-迪拜价差之前大跌，曾导致沙特OSP同样大幅下滑，而众所皆知的是，沙特企图藉由调整OSP，确保输往不同地区不同客户的原油维持相对的价格平等。
**无需维系市场份额**
包括我在内的多位分析师先前提到，9月至11月间OSP下跌的另一个理由，在于沙特试图维系市场占有率。(《RUSSELL专栏》沙特日渐重视亚洲市场，可能下调对该地区供油价格)
这在亚洲而言特别真切，亚洲买进沙特约三分之二的油，而沙特面临伊拉克、伊朗等产油国竞争也升温。
调高OSP并不必然暗示，沙特更急于以牺牲销量为代价来挽救价格。
更有可能的是，沙特对于当前卖到亚洲炼厂的原油数量感到满意。
就近期中国数据来看，中国9月自沙特进口原油473.6万吨，远高于8月的394.4万吨。
这创下1月以来沙特进口原油的新高，同时也意味着沙特供应超越伊朗及伊拉克加总起来的448万吨，扭转8月两伊总进口略高过沙特水准的情形。
需留意的是，中国9月数据并不会显示12月的情势会是如何，但可以合理推测的是，沙特对于亚洲销量感到满意，这有助于解释OSP调高举动。
汤森路透旗下研究部门Oil Analytics初步估计，10月中国自沙特进口原油数量为485万吨，高于9月水准，同时再度超越伊朗及伊拉克进口总和。
沙特决定调高亚洲12月OSP，比较有可能的原因在于布兰特较阿曼/迪拜升水上扬，以及该国对于销量及价格感到满意之际收回先前月份的特殊折扣。(完)
(编译 蔡美珍/张明钧; 审校 艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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