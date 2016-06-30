《RUSSELL专栏》沙特似已不再争夺市场份额 开始寻求石油供需平衡

2016年6月1日，图为俄罗斯特维尔一处加油站的加油机。 REUTERS/Maxim Zmeyev

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 王颖/张涛/汪红英/蔡美珍

路透澳洲朗塞斯顿6月30日 - 沙特是否已经改变策略，不再争夺市场份额，而是开始暗中左右原油市场的供需平衡了？

自从2014年年中油价暴跌以来，原油市场一个长久不变的主题就是：最大原油出口国沙特决定不再扮演平衡市场供需的角色，而是去争夺市场份额，无论这会对油价产生何种影响。

但有迹象表明，对市场份额的追求已不再是沙特的第一要务，特别是在亚洲市场。

来自亚洲最大原油进口国中国、印度、日本和韩国的数据表明，沙特实际上正把市场份额拱手让给竞争对手，比如其他海湾产油国伊朗、伊拉克，以及越来越强势的俄罗斯。

虽说这可能有点出于无奈，但看起来，沙特国有油企沙特阿美确实没有全力以赴地去扭转市场份额下降势头。

过去四个月，沙特阿美提高了面向亚洲炼厂的指标阿拉伯轻质级原油官方售价(OSP)，这些炼厂购买的原油占沙特出口量的三分之二左右。

7月装船原油的官方售价，定在比阿曼-迪拜原油基准每桶溢价0.6美元的水平，高于6月0.25美元的溢价，而3月时还贴水1美元呢。

实际情况可能是这样：沙特阿美只是在调整价格，以反映阿曼-迪拜时间价差的变化，并反映布兰特原油较迪拜原油的升水走强。

但是，官方售价已恢复到可能被视为更加正常的情形，光是这一点就足以表明，沙特人可能正在从不惜一切代价争夺市场份额的政策立场后撤。

在从2014年10月到今年5月的20个月中，除了三个月以外，其他各月向亚洲出口的沙特轻质原油官方售价都低于阿曼/迪拜报价。

这个持续较长的贴水时期，正好是在沙特似乎决心守住自己的市场份额期间。

最近官方售价回到升水状态，也许表明沙特已经认识到，在预期油市供需已经开始趋于平衡和油价可能持续上升的情况下，让给竞争对手一些市场，可能是更好的做法。

的确，主要亚洲消费国的进口数据似乎支持这种看法。

中国今年1-5月进口的沙特原油增长3.87%至2,186万吨，相当于每日大约105万桶。

这听起来不算太糟糕，但中国2016年1-5月的原油进口总量同比增加16.5%。

俄罗斯还超过沙特成为中国的最大供应国，中国1-5月进口的俄罗斯原油大增41.8%至2,217万吨，约合每日106万桶。

**伊朗和伊拉克攫取了更大的份额**

亚洲第二大原油进口国--印度的情况也和中国类似，不过伊朗和伊拉克原油在该国进口中所占的比例上升。

据贸易行业消息人士和汤森路透石油研究和预测编纂的船舶跟踪数据，印度今年1-5月平均每日从沙特进口856,200桶原油，较上年同期增加9.4%。

9.4%的增幅听起来也不算很糟糕，但印度同期从伊朗进口的原油猛增64.5%至每日334,100桶，从伊拉克进口的原油增加55.2%至每日892,300桶。

伊拉克已取代沙特成为印度的最大原油供应国，这意味着沙特在亚洲两大石油进口国失去了最大供应国的宝座，显然表明市场份额不再是争夺焦点。

在夺回遭西方制裁期间丧失的市场份额方面，伊朗也取得了极大的成功。

沙特在亚洲第三大石油进口国日本的情况略好一些。日本今年1-5月进口的沙特原油增加12.6%，至相当于每日约125万桶。

伊拉克的百分比增幅更高，日本的伊拉克石油进口大增50.9%，但这部分因为基期很低，而且今年1-5月的进口量仍然只有7.18万桶/日。

在日本的主要石油供应国之中，阿联酋是最大输家，来自阿联酋的进口减少5.4%，而另一个OPEC成员国卡塔尔对日本的石油出口则成长22.8%。

韩国是亚洲第四大石油进口国，今年1-5月的沙特阿拉伯石油进口量较上年同期减少6.7%，但沙特仍然是韩国最大石油供应来源。

伊朗1-5月对韩国的石油出口成长超过一倍，目前成为韩国第三大石油供应源，仅次于沙特及科威特。

今年以来所呈现的模式是，虽然沙特向主要买家(韩国除外)卖出了更多石油，但对手在扩大市场占有率方面表现更胜一筹。

沙特已经暗示，一旦全球油市恢复元气，沙特可能会再度扮演以往决定市场平衡状态的角色。

根据沙特阿美6月22日引述，沙特能源部长法力赫表示，“尽管全球石油产量过剩且价格下跌，外界关注焦点仍放在沙特等国家，由于沙特的战略重要性，一旦市况好转，沙特料将平衡供需状况。”

从进口数据及沙特的定价来看，沙特已经开始动作。(完)