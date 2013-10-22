《Russell专栏》做空黄金真的是大宗商品最佳投资策略？

图为印度北方城市昌迪加尔一家黄金首饰店铺内的金条。 REUTERS/Ajay Verma

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬/杜明霞

路透澳洲朗塞斯顿10月21日 - 在近期于伦敦举行的“世界商品周”大会上，业内的两位一流分析师认为，做空黄金是未来12个月大宗商品投资的首选。

这种看法无可指责，现在有充分理由预测金价会继续下跌，比如美国可能逐步缩减量化宽松，而且世界经济前景整体好转。

但我突然发现，如果短期内大宗商品的最佳投资方式，竟是做空今年以来已经大跌21%的黄金，这无异是整个商品市场行情的悲哀写照。

无论是空方，还是较传统的做多策略型投资人，商品市场肯定有其他更好的投资题材。很多养老金基金必须采行做多策略，他们现在恐怕正冥思苦想究竟应不应该投资商品。

如果对商品采用纯做多、买入并持有的策略，今年表现会很惨淡，标准普尔-高盛(S&P GSCI)商品价格指数.SPGSCI已跌1.2%，道琼-瑞银指数.DJUBS跌了7.4%。

能源类商品比重较高，帮助S&P GSCI指数今年维持了将近持平的成绩，这是因为中东形势动荡带来供应中断威胁，使得油价中一直存在风险溢价。

布兰特原油目前在每桶110美元左右，与年初水平相近，看上去在亚洲交易各种油品的裂解价差上，可能会有更好的机会。

**柴油过剩**

生产柴油并运到欧洲，多年来对亚洲炼厂一直是门赚钱的生意。欧洲多数汽车是柴油驱动，对柴油存在结构性短缺。

但亚洲兴建许多新炼厂，加之美国和俄罗斯柴油的出口上升，以及欧洲经济成长疲软，这类交易已经没那么好做。

衡量轻油与迪拜原油价差的新加坡轻油裂解价差，10月18日报在每桶17.04美元，今年以来跌了10%。轻油(gasoil)是对柴油与煤油等中质馏分油的广义称呼。

这一定程度上可以用经济增长放慢来解释，但也可能是柴油供应增多压低了炼油利润。

沙特阿拉伯以出口为主、炼油产能40万桶/日的朱拜勒(Jubail)炼厂已从9月开始出货，进一步增加区域供应。

今年中国新增炼油产能可能达到69万桶/日，其中大部分产能会在第四季上马。炼油产能扩张速度高于国内需求增速，因而有更多产量可用于出口。

中国今年1-8月净出口柴油4.6万桶/日，而去年同期是净进口1.32万桶/日。

美国7月柴油出口量大增至每日138万桶，创纪录高位。俄罗斯也增加投资来升级炼厂，以提高精练产品的出口。未来五年内，俄罗斯的柴油出货量可能从8月的每日717,000桶左右增长一倍。

美国、俄罗斯和中东的柴油涌入欧洲，给亚洲炼厂造成风险，且让裂解价差承受下行压力。

亚洲汽油价格的走势可能为柴油裂解价差提供范例。新加坡92号汽油较布兰特原油裂解价差10月18日跌至每桶2.74美元，自年初以来下跌72%。

中国今年前八个月汽油出口增加逾一倍至每日113,000桶，而且美国削减进口后，其他地区流向亚洲的汽油船货也增多，汽油价格已经对这种情况做出反应。

**基本金属**

对那些不能进行做空交易的投资人来说，仍有些大宗商品有投资价值，比如镍和锡。

由于印尼计划从明年开始禁止出口未提炼的矿石，上述金属多头仓位都是基于这种供应威胁建立的。

虽然还不能肯定印尼会全面实施出口禁令，但风险在于该国可能采取一些措施，削减出口。印尼的锡供应量约占全球的四分之一，且是最大的镍出口国。

伦敦指标期镍今年迄今下跌了16.7%至近四年低位，尽管今年头八个月中国进口跳升了10%。

伦敦期锡表现略好，但今年前八个月也下跌了2.7%，尽管中国的进口跳升152%。

市场上的情形是中国等大买家增加镍库存，并等着观察印尼明年1月将采取什么措施。

印尼新规规定，所有国内锡出口商在出口之前都应在国内交易所完成交易，这让锡的情况变得复杂。

该规定令印尼9月锡出口降低90%，而且买家仍不愿进入唯一获批的印尼锡交易所--Indonesian Commodity and Derivative Exchange进行交易。

目前市场认为印尼当局可能有所让步，虽然有这种可能，但印尼当局也可能荷枪实弹虎视眈眈，或者让步的程度低于市场预期。

回到商品投资这个更大的话题，很明显越来越难找到持续回报。

这是全球大宗商品周(World Commodities Week)活动上基金经理们抱怨的主要问题，他们中很多人质疑，是否有必要将一些资金投向这个愈发难以获得回报的资产类别。(完)

(译文审校 蔡美珍/李春喜)

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