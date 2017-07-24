《RUSSELL专栏》如果美国钢铁业有麻烦 问题绝非出在中国身上

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿7月24日 - 任何人只要仔细看过美国进口数据，都会感到不解，为何特朗普政府要对美国与中国的钢铁贸易大作文章。

美国总统特朗普上周表示，他考虑对进口钢铁课征关税，另一方面，中美全面经济对话上周落幕，但没有达成任何具体措施。

美国对中国钢铁课征进口税的威胁，协助推升了美国钢铁股，但这更像是一种士气推动的涨势，并非外界预期课征关税会有象征性意义以外的影响。

虽然中国是全球最大钢铁生产国，并且近几年也崛起成为主要钢铁出口国，但事实是只有极少的中国制钢铁进入美国市场。

美国商务部的统计数字显示，5月来自中国供应的钢铁为73,594吨，比起美国5月进口的312万吨钢铁，只占了区区2.4%。

中国5月钢品总出口量为698万吨，其中销往美国的也仅占1.05%。

中国5月是美国进口钢产品的第10大供应商，实际上排名比去年5月的第九大下降了一位。

2017年1-4月，美国从中国进口236,690吨钢产品，占进口钢产品总量的2.1%，不及去年同期的283,676吨。

美国进口数据所揭示的是，如果美国存在进口太多钢产品的问题，那么中国肯定不是这个问题的源头。

如果特朗普想要通过压制进口来扶持美国钢铁产业，那么他的眼光应该大大收近，邻国加拿大和墨西哥5月分别向美国供应514,488吨和266,544吨钢产品。

中国甚至在亚洲范围内也算不上第一大钢产品供应国，5月对美出口量排在日本、韩国和印度之后，只比台湾多。

如果要说中国在向美国市场倾销钢产品，那么可以得出的唯一合理结论就是，中国太不擅长这件事了，因为它的市场份额微乎其微，而且看起来并没能力扩大这个份额。

**中国钢铁出口情况**

中国钢铁生产商在其他市场也是举步维艰。据官方海关数据显示，今年1-5月出口总计3,418万吨，较上年同期下降25.7%。

有关中国钢铁巨兽吞噬全球其它市场的说法，基本都是谣传，事实上中国钢铁并没有那么具有威胁性。

中国钢铁行业的规模无疑是巨大的，占到全球总产量的一半以上，但这些产量基本都在国内消耗。

6月份钢铁产量较上年同期增加5.7%至7,323万吨，创纪录最高水准，超过了4月所创前记录7,278万吨。

据7月17日公布的官方数据，今年上半年，中国钢铁产量4.1975亿吨，较2016年同期增加4.6%。

但这种纪录水平的钢铁产量并未在中国引发供应过剩，中国钢铁价格表现良好。

上海期货交易所螺纹钢主力期货合约7月21日收于每吨3,506元人民币(518.64美元)，自去年年底以来上涨32%。

价格大涨一部分原因可以归结于投机客，但中国经济增长稳健提供了基本面的理由。中国第二季经济增长6.9%，略高于预期。

中国钢铁生产商还可能变得更加有效率，因作为北京方面压缩1.5亿吨过剩钢铁产能努力的一部分，老旧、成本更高的钢厂被关闭。

尽管美国以及欧盟和印度等纷纷发声指称中国不公平竞争，但鉴于中国钢铁出口下降，以及压缩过剩产能似乎取得成功，这种论点越来越难站住脚。

中国经济表现互动图表：tmsnrt.rs/2iO9Q6a

(完)