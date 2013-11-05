《RUSSELL专栏》中国制造业和钢铁业PMI耐人寻味

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 蔡美珍/李爽
路透澳洲朗塞斯顿11月5日 - 中国制造业指数强劲表现，提振了铁矿石价格及钢价，但市场可能有盯错指标的危险。
中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.4，创18个月新高，而汇丰10月中国制造业PMI亦升至七个月高位50.9。
这两项PMI数据都显示中国制造业情况改善，这便足以激励铁矿石及钢价上涨。
但在制造业PMI改善的同时，中国钢铁业的PMI却是背道而驰。
根据负责统计的中国物流与采购联合会资料，钢铁业PMI连续第二个月下滑，10月指数由上月的49.2跌至47.5。
10月指数跌至远低于荣枯分水岭50水准，根据摩根士丹利11月5日以电子邮件发送的研究报告指出，主要影响因素包括整体产量、成品库存及新订单下滑。
钢铁业PMI下跌，呼应了同样显示钢铁业情势并非一片大好的证据，中国10月中旬钢铁日均产量旬环比降1%，至210.7万吨。
根据中钢协资料，这是继10月上旬旬环比下跌1.1%之后，连续第二次下滑。
产量也是7月下旬以来最低。
另外也有迹象显示钢铁库存正在增加，中钢协资料显示，库存量达1,320万吨，较8月底增加3.1%。
这个库存上升现象可能最近几周仍持续，也就是说，钢铁产量与消耗量的落差或许正在扩大。
而出口似乎也没有消化产量的模样，根据海关数据，9月钢品出口同比下跌4.4%，至492万吨。
今年迄今出口仍增长14.6%，但这股涨势似乎是建立在7、8月出货意外强劲基础上的。7、8月出口增幅分别达19.1%和44.9%。
浏览中国PMI和钢铁产出数据对比图，请点选(link.reuters.com/xaq76s)
因此，市场应该相信什么呢？是制造业PMI刚刚显现的力道还是钢铁业PMI疲弱？
PMI数据不一致并不一定互相矛盾，这是常有的事。
确有可能同时出现制造业改善、但钢铁业基本面疲弱的情况。
理论上讲，工业领域PMI改善应藉由促进金属制品的需求来刺激钢铁行业；但也有可能是中国钢铁业闲置产能超过消费的潜在增长。
钢铁业PMI显示出该行业仍可能存在生产过剩问题，这意味着上海期货交易所指标螺纹钢期货近日的反弹或许无法持久。
该合约自10月28日触及四个月低点每吨3,585元人民币以来，已经反弹2.5%，11月4日收在3,673元。
铁矿石价格表现优于钢价，亚洲现货铁矿石价格自10月28日以来的涨幅为3.5%，大连商品交易所主力铁矿石合约同期升3.7%。
若要说钢铁业有什么悬殊反差，最明显的要属铁矿石需求持续强劲，但钢铁生产商获利能力却偏弱。
今年1-9月中国铁矿石进口比上年同期增长9%，其中第三季的三个月份进口量分别排名第一、二、四高。
鉴于9月从澳洲黑德兰港(PortHedland)的出口较前月增长3.2%，10月进口也可能相当强劲。黑德兰港是铁矿石主要出口港口。
但未来仍必须解决中国钢铁业产能过剩问题。
尽管制造业PMI近期上升显示，未来数月需求有可能上升，但结构性产能过剩问题依然存在。(完)
(译文审校 张若琪)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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