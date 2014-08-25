《RUSSELL专栏》中国钢铁产量增加 但炼焦煤生产与进口不升反降

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿8月25日（撰稿 Clyde Russell） - 今年以来中国钢铁产量上升，而与此同时煤炭产量和进口却在下降，这确实很难说得通。
根据国家统计局的数据，今年1-7月中国粗钢产量为4.8076亿吨，较上年同期增加2.7%。
但海关数据显示，今年前七个月炼钢需要的炼焦煤进口量下降12.6%至3,601万吨。
由于进口只能满足中国炼焦煤需求的10%左右，所以很有必要看一看国内的煤炭产量数字。
中国煤炭运销协会(CCTD)数据显示，今年前七个月中国煤炭总产量为21.63亿吨，较上年同期减少1.45%，7月产量同比下降1.63%。
但不清楚热能煤和炼焦煤的具体数据。
这意味着尽管2014年整体煤炭产量下降，但炼焦煤相对于热能煤的份额可能上升，这可以解释钢铁产量增加而国内煤炭产量和进口量下降的怪现象。
但如果仔细审视这些数据就会发现，炼焦煤必须增产很多才能解释这个缺口。
根据世界煤炭协会(World Coal Association)平均生产每吨钢需要770公斤炼焦煤的数据计算，生产4.8076亿吨钢需要大约3.702亿吨炼焦煤。
减去进口的3,601万吨炼焦煤，中国国内煤炭业应该给钢铁产业供应了大约3.342亿吨炼焦煤。
过去两年，中国炼焦煤与热能煤产量之比接近1:7。
根据上述数字计算，炼焦煤与热能煤产量之比升到了1:6.5左右。
考虑到山西省扩大的炼焦煤矿产能，这种情况是完全有可能的。
去年4月渣打银行的一份报告预计，从2013年到2015年，山西省炼焦煤产能将增加1.11亿吨，而增量主要落在头两年。
另外的合理解释是，库存降低在部分程度上满足了炼焦煤的需求。
钢厂提高生产效率，也可能是原因之一，不过这对于炼焦煤需求量将影响甚微。
最有可能的理由是来自国内的供给满足了上浮的炼焦煤需求，尽管海运价格已经跌至七年最低水准。
**炼焦煤成本压力**
之后的问题是，中国炼焦煤矿商是否能够继续增加产量，抑或是这些矿商是否同样受制于当前国外同业面临的获利问题。
分析师的预估不尽相同，但在一点上拥有共识：即按照当前每吨约113美元的亚洲现货价格，全球炼焦煤生产中至少有30%都在亏本。
如果算上可持续资本的成本，这个比例可能最高升至50%。矿企也开始以减慢产出作为对策，尤其是在北美。
加拿大和美国是第二和第三大炼焦煤出口国，仅次于澳洲。这三个国家占到近些年全球海运炼焦煤贸易的90%左右。
据中国煤炭工业协会，中国采煤企业中约有70%都在亏损。
这说明，中国矿企处境比国际同业还要糟糕，因此在当前价格环境下，不太可能大幅增产。
如果钢铁产量继续增长，就愈发可能得通过进口来满足增加的炼焦煤需求，而当前的疲软价格会进一步推动炼钢厂从海外寻求原料。(完)
(编译 郑茵/李春喜/洪曦/朱晓军；审校 艾茂林/杜明霞)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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