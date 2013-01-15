《Russell专栏》泰国不合常理的稻米干预计划还在持续

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/Clyde Russell/编译/张明钧/张若琪
路透澳洲朗塞斯顿1月14日 - 泰国在新年伊始就将全球最大稻米出口国的地位拱手让出,并坐困于不断升高的稻米库存,而稻米补贴计划的支出也在持续增加.
不过,这个以高于市价向农民收购稻米的计画,有一点已越发明确:只要能让总理英拉保有选票,且政府财政还能撑得过去,这个计画就会继续推行下去.
据估计,泰国2012年出口约680万吨稻米,较上年减少约35%,因干预计画的成本让泰国稻米丧失价格竞争力.
上述数据是基于交易商的估算,因泰国政府去年10月从网站移除相关数据之后,官方也不再发表新数据.
这是典型的驼鸟行为,但泰国稻米问题不会因为政府隐瞒实情就消失.
印度成为新的稻米出口霸主,为1983年以来首见,在截至2013年3月底止的会计年度中出口量可能达到约850万吨.
越南在2012年以约770万吨的出口量居于次席.
由于泰国稻米价格较越南及印度高出约37%,泰国稻米出口锐减并不令人意外.
泰国目前稻米库存已经超过1,200万吨,略高于其年度最高出口纪录的五分之一.
当局仍预期2013年在政府对政府的交易中,将可出售700万吨,而市场对此高度怀疑.
泰国商务部长Boonsong Teriyapirom于2012年9月时表示,政府该年拥有向印尼及菲律宾等国出售730万吨稻米的合约.
问题在于这些国家都否认签定任何协议,而交易商也未见到有任何船货驶离泰国各港口.
事实上,卖不出去才是真实情况,根据中国海关数据,泰国2012年前11个月对中国的稻米出口较上年同期下滑52%.
反之,越南2012年前11个月对中国出口暴增568%至149.5万吨,几乎是中国同期总进口量212.9万吨的四分之三.
中国的数据突显出泰国所面临的切身问题,也就是其出口份额被竞争对手夺走,而整体市场对于泰国供给减少适应情况良好.
**中国是少数几个提高进口的国家之一**
中国稻米进口量远高于常态,2012年1-11月进口总量较上年同期高出311%.
这大概是因为中国国内米价比当前进口稻米价格还高.也就是说,在亚洲稻米价格因供应充足而继续受抑之下,中国稻米进口可能将继续升高.
不过,中国可能只是今年少数几个会提高进口的买家之一.
通常一年采购100万-200万吨的印尼,目前光是库存量就超出了200万吨的目标,且预计其国内产量足以满足需求.
菲律宾2013年也可能因国内产量增加而减少进口.加上印度可能有更多稻米可供出口,因此可能会出现大量供应争抢为数不多的买家的情况.
这表示如果泰国政府当真要出售其创纪录的库存,就得接受较低的售价.
当然,降价求售将使计划的损失具体化.该项计划为2011年10月起的财年和作物年度编列的预算是800亿泰株(26.4亿美元).
目前泰国政府对每吨稻谷支付1.5万泰株,由此换算出来的白米每吨约为742美元,较泰国米当前价格约高出33%,比越南米成本则高81%.
假设泰国政府想要大量卖出稻米,只能接受以较低的越南米的价格出售,每吨将造成约330美元损失,也就是说,要卖出目标的700万吨,会产生23亿美元损失.
但真正的问题并不在钱,而是选票.只要泰国政府不破产,就将继续支付补贴并增加库存.
而只要全球稻米市场依然供应过剩,每年减少几百万吨来自泰国的出口实在没多大差别.(完)
(译文审校 隋芬)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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