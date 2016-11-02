《RUSSELL专栏》锡价摆脱缅甸供应意外飙升打压 寻找光明未来

（本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 Clyde Russell

路透墨尔本11月2日 - 锡价看起来已经摆脱所受缅甸供应意外飙升的打击，确实出现良好复苏，但接下来是否还会延续涨势仍然存疑。

自1月触及近七年低位以来，伦敦指标锡价已飙升56.4%，周二收报每吨20,850美元。

这使得锡成为今年以来表现最好的大宗商品之一，尽管当前价位仍较2011年4月所及纪录高位低38%左右。锡的主要用途包括焊料、电池和电镀等。

今年锡价涨势的突出特点，是在缅甸继续向最大进口国中国大量出口锡矿石及精矿的情况下，仍能实现上涨。

今年1-9月，中国从缅甸进口345,884吨锡矿石及精矿，较上年同期增加94%。

中国2015年从缅甸进口锡矿的数量已经同比增长64.9%。

由于缅甸输出大量锡矿石，锡价1月跌至2009年8月以来低位，也不令人意外，但锡价之后强劲回升，反而更令人感到意外。

这可能是因为在缅甸的锡产量大增时，刚好碰上其他主要生产国产量下滑，特别是印尼、秘鲁及中国。

主要问题在于，究竟缅甸是否能够持续过去几年的供应量，抑或是缅甸容易开采的锡矿已经耗尽，采矿成本上升及矿产品位下滑，将导致产量大幅减少。

周二由顾问公司Beer & Co在墨尔本主办的一场活动上，行业团体ITRI提出的数据显示，缅甸锡矿石品位由含锡量10%降至接近2-3%。

虽然2-3%的含锡量在其它的锡产区会被视作较好的冶炼资源，但缅甸矿石含锡量的迅速下降确实引发人们质疑，缅甸还能在多长时间内满足中国的大部分需求。

此外，缅甸开采成本的上升以及开发地下矿藏所需的新投资，料令缅甸的开采量和竞争优势双双下降。迄今为止较高的矿石品级和与中国的地缘接近都给缅甸带来竞争上的优势。

**供应前景是关键**

看多锡市场的理由主要基于以下几点，缅甸供应量的逐步减少、其它地区矿藏开发的进展缓慢，以及尚未发现新的锡矿资源。

的确，澳洲有很多较小的锡矿项目正在开发，但它们当中的许多即便不需等待数年之久，也至少要数月之后才能投产，而且即使投产了，产出也将相对较少。

与此同时，全球锡库存继续下降。国际锡研究协会(ITRI)估计，伦敦金属交易所(LME)、上海期交所、生产商与消费者持有的全部锡库存在今年底将为2.5万吨左右，远低于2009年的6.5万吨。

如果锡价将持续上涨，最可能的理由将是供应收紧，因需求似乎会基本持稳。

中国的状况也将是关键，因为该国既是全球最大的锡生产国也是最大消费国，这意味着国内产量或需求出现任何增加或下降，都会对中国进口量造成很大影响。

价格上涨也可能提振印尼的锡产出。由于锡价下挫以及政府政策限制原矿出口，印尼锡产量在2010-2015年期间减少了大约三分之一。

锡的光明前景或许还没有确立，但缅甸供应减少的任何迹象，很可能为锡价当前涨势提供长期支撑。(完)