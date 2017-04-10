《RUSSELL专栏》美国煤炭出口短期增长 但功在黛比而非特朗普

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿4月10日 - 自特朗普当选以来，对美国煤炭行业复苏寄予的厚望之一就是出口增加。确切地说，可能会有更多煤炭出口到外国买家手中。

但这只是短期提振，只会惠及一小部分美国煤矿业者，其他人还是需要应对内需下降的趋势。摆在面前的严峻现实是，他们无法与全球低成本厂商的出口展开竞争。

尽管特朗普声称要结束他所谓的前总统奥巴马时期的“煤炭战争”，但美国煤炭行业出口可能也不会重新变得强劲稳健。

这是因为美国煤炭价格太高，难以在全球市场竞争，尤其是在亚洲。亚洲地区的煤炭需求增长最快，在全球日益减少使用煤炭这种有污染的能源之际，这或许是仅存的亮点。

美国煤炭出口短期增长实际都是拜气旋黛比(Debbie)所赐，这场气旋在3月28日登陆时，导致澳洲东部昆士兰和新南威尔士的矿场关闭，基础设施遭损毁。

昆士兰占到澳洲煤炭出口的约60%，而且其中绝大多数是炼焦煤。这种高质量的燃料主要用于炼钢。澳洲的炼焦煤出口在全球居于首位，主要用于电厂发电的动力煤出口仅次于印尼。

虽然大多数矿场都能相当快地恢复运营，但修复铁矿基础设施需要时间，这意味着可供出口的煤炭将出现短缺。

这推动煤炭价格大涨，新加坡炼焦煤期货在4月6日触及每吨275美元的最高点，较黛比袭击澳洲的当日水准跳涨77%。

动力煤价格亦上扬。虽然澳洲动力煤出口受黛比的影响不那么大， 但截至4月7日当周，每周Newcastle煤炭价格指数较黛比登陆澳洲之前的一周上涨9.1%。

未来几周澳洲动力煤供应或许会略微受到抑制，但主要问题将是炼焦煤。中国、日本、韩国和印度钢厂都在纷纷寻找可替代供应。

中国人将首先考虑邻国蒙古和俄罗斯，而其他国家则将撒开一个更广的大网，把美国也涵盖在内。

这对美国炼焦煤生产商来说是一个福音，其中许多生产商位于阿巴拉契亚山脉，这个地区因国内煤炭消费量下滑而首当其冲。

假设这些煤矿可以提高产量，他们可能会有六周到两个月的时间以较高的价格出口，随后澳洲煤矿就会恢复正常发货。

气旋“黛比”可能导致市场上的澳洲焦煤减少达1,500万吨。这是巨大的数量，但仍低于2011年气旋“Yasi”造成的估计达2,500万吨的产量损失，当时导致现货价格上涨至每吨330美元以上。

**美国出口攀升**

美国4月出口似乎确实有所增长，汤森路透供应链与商品预测估计，已经有680万吨预订本月出货。

考虑到本月仅过去三分之一，而且更多的货物肯定会被预订，所以与3月整月出口的756万吨相比，情况看起来很强劲。

上月的出口总量已经是2015年1月以来最高，汤森路透从那时起开始追踪船只和船运数据。

美国煤炭出口一直呈下降趋势，从2015年的7,536万吨降到去年的6,577万吨。

主要原因是最大出口目的地欧洲减少购买，在欧洲，美国的动力煤竞争不过哥伦比亚和南非类似品质的煤炭。

美国的炼炼焦煤仍受欧洲炼钢厂青睐，与俄罗斯供应相竞争。由于澳洲太远，运费太高，俄罗斯供应是欧洲市场的主要替代选择。

可是美国的动力煤在全球任何地方都不太可能有竞争力，因为生产成本较高。

英国商品研究所(CRU)数据显示，美国动力煤的加权平均经营成本为每吨83.22美元。该成本衡量的是50%或更多的企业在什么价格水平实现正向现金流。

这样的价格远高于哥伦比亚的每吨39.49美元和南非的每吨48.73美元，这意味着即便享有一点海运运费优势，美国动力煤就算是在欧洲也仍然没有竞争力，更不要说在运费高得多的亚洲市场。

根据英国商品研究所(CRU)的数据，澳洲动力煤的加权平均经营成本为每吨53.98美元，炼焦煤为每吨67.34美元。

美国炼焦煤的成本为86.62美元，这表明只要炼焦煤价格维持在高位，就算运输成本上升，美国炼焦煤在全球也具有竞争力。

去年炼焦煤价格大幅上扬，因为中国钢铁产量增加，并且国内煤炭产量由于政策限制而下降，导致中国对炼焦煤的需求非常强劲。

炼焦煤价格11月在大约每吨300美元触顶后一路回落，似乎在155美元附近筑底。但是，气旋黛比(Debbie)让情况发生了变化。

当澳洲供应恢复正常，炼焦煤价格可能会再次掉头向下回到150美元关口左右，甚至更低，原因是中国钢铁行业今年的前景面临不确定性。

美国炼焦煤生产商在亚洲市场的竞争力将因此而下降，但不会完全没有竞争力，他们通常是该地区边际需求的供应商。

除非美国煤炭商能够大幅降低其成本，否则他们无法在全球动力煤市场进行竞争，并且在欧洲以外的炼焦煤市场竞争力也不大。(完)