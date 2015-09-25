《SAFT专栏》安倍的经济计划云山雾罩 只能让日本人画饼充饥

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透9月24日 - 日本首相安倍晋三已经炮制出一份想必是我们这个时代完美无缺的经济规划：只有良好的意愿，却没有具体时间表，也谈不上细节。

首相大人周四公布的计划中，准备将日本的经济规模扩大22%，达到600万亿(兆)日圆(5万亿美元)。他没有说什么时候实现，或许这是聪明的做法，特别是考虑到日本目前的经济规模与20年前差不多，更不用说比他三年前上台时仅增长了约6%。

至于如何实现这一增长，我们还是一头雾水。安倍抛出的计划中糅杂了令人称道的目标：提高出生率，为抚养孩子以及赡养老人者提供更好的条件，然而他在细节方面却极端吝啬。

这种政策让人联想起南海泡沫事件中招股说明书对认购者吹嘘的溢美之词，“一家公司经营的业务有很大优势，但是没人知道那是什么。”这一次，我们不仅不知道“它”是什么，同样也不知道何时可以得到“它”，更不清楚“它”将如何发生。

很可能安倍的目标只不过是等待正式的政府预测出炉，意味着在2020年达到600万亿日圆的经济规模，主要得靠通胀而不是经济成长。

如果对安倍公平一点，这项计划(如果称得起计划的话)至少是在寻求解决一项严重缺陷，这项缺陷很可能就是让他以及他的前任经济计划相对失败的原因：日本人口萎缩。

日本央行不能像印钞票一样印刷孩子，而日本人又似乎觉得大规模移民难以接受，至少现在如此，因此设法提高出生率至少在方向上是正确的。安倍称，他计划将每个妇女的平均生育数量从1.4提高至1.8个，50年后使日本人口稳定在1亿左右，不过还是低于今日的1.27亿人口数量。

**最大限度地盘活(闲置)资产**

安倍的任何计划应该都不会让人们的注意力从日本当前的困境上移走开。日本经济在截止6月的三个月萎缩，今年经济料将增长1%左右，明年可能增长1.5%。而要实现上述增长，还得有前提，那就是日本成功避免中国问题所带来的影响。

不过，安倍试图将注意力从周期性问题转向结构性以及更长期的问题，这是明智之举。

常规及非常规的货币和财政政策未能给日本带来可持续的增长，而且可以说从一开始就注定会因达到峰值，现在正在萎缩的人口而失败。

在这种背景下，安倍的计划缺乏细节，从某种意义上看是明智的。他的重点放在创造社会环境上。这个社会环境不仅鼓励人们生育，还希望让家有年迈父母的人们继续留在工作岗位。

“我的目标是，没有人因为要照顾家庭而辞去工作，”安倍说，“我希望创建一个工作和顾家两不误的社会。”

考虑到日本人看重超长工作时间，更别提很多人的上班地点离家非常远，这样的社会环境在日本是从来没有过的。

在人口停止增长的情况下，要想提高劳动生产率，就需要提高妇女的劳动参与率。目前70%的日本妇女会在很长一段时间内不工作，这段时间通常是第一个孩子出生后的10多年。

安倍的这些计划是不错的--让工作更加有利于家庭生活。但考虑到安倍的计划缺乏细节，加上日本过去在改革工作场所文化方面鲜有成功案例，投资者最保险的做法或许是，假设情况基本不会有什么变化。

可以将安倍的计划视为一个老套的企业策略：最大限度地盘活资产。考虑到这些资产(这里指的是人口)的数量正在减少，你若想实现增长，或与此相似的目标，就不得不从仅存的资产中榨取更多。

这仅仅是一种策略，算不上一项计划。(完)