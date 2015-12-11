（更正）《SAFT专栏》零利率政策夕阳下的天价二手名牌包

(更正：因译文有误，内文第四段改为“它们的一些价值可能源于厂商精明地控制某些款式的销量”，非“它们的一些价值可能是由于制作工匠的精巧设计“)

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/李春喜

路透12月10日 - 10万美元的二手名牌手提包拍卖，或许是庆祝联邦储备委员会(美联储/FED)零利率政策即将退场的最佳方式。

佳士得拍卖公司周五将在纽约举办首场“手提包与配件”现场竞价拍卖。

其中一只手提包据估计将拍得10-15万美元，还有一些手提包据称将拍得5万美元左右。

我要强调，这些都是中古物件，佳士得的说法是来自“二手市场”，它们的一些价值可能源于厂商精明地控制某些款式的销量，只卖给他们最大的客户。

美联储下周三料将升息，结束七年的近零利率，在升息的前几天举办这样一场拍卖会，真是格外应景。

中古手提包被金融化及狂热膜拜的现象，只是极度追求炫富方式的冰山一角，但这并不是最令人玩味的一点。

重点在于，就像过去热极一时的艺术品及棒球卡收藏一样，二手名牌手提包现在被标榜成投资工具，在当前没有什么稳定性或成长性的世界里，这些名牌包拥有稳定价值或增值空间。

“女性买下这些名牌包，因为她们知道以后会增值，”佳士得的手提包及配件专家Caitlin Donovan周四向CNBC表示。

作点投资以备不时之需，是件好事吧？

一名拍卖行员工说出这样的夸大之词或许无伤大雅，但有意思的是，Donovan的说法恰恰描绘出了资产泡沫形成的心理。当然，这些名牌包的买主无法“确知”手提包价格会上涨，但比“柏金包泡沫”更加光怪陆离的事情都发生过了，何况，这些消费者更加在乎的事物，例如纽约或伦敦的房地产，都早已价格飙涨过了。

为什么其他类似招人喜欢的商品价格没有上涨？难道不是这个道理吗？

我手头的佳士得拍卖商品名录，使用了“熠熠生辉”这个词，到底这是一个客观的形容词还是溢美之词就不得而知了。

**QE结出的肥美硕果**

这正是零利率和量化宽松(QE)应起到的效果，也是这些政策实际效果的证明。

非常规货币政策发挥作用的一个方式是通过资产渠道，希望推高资产价格，激发经济活力。当然，我们已经在资产价格方面看到了证明，不过从数据来看，除了昂贵的手提包和配饰之外，落实到整体经济中的效果却不尽人意。

其次，各大央行的资产购买行为，对持有大多数资产的富人的裨益程度超出应有比例，这一点在英国央行2012年的报告中曾经提出过。相关网址：here

因此，正如我们看到的，富人追捧青睐的那些资产才是最大赢家。

迄今在二手包市场的影响可能不算太惊人，至少以Donovan在CNBC上的话来判断是如此。据说一些零售价12,000美元的包，拍卖时“最高”可以卖30,000美元，价格最贵的包最高可以拍出150,000美元，但最初的零售价在300,000美元左右。

未来二手包的价格走势仍不可预测。当然目前也没有手提包价格指数之类的数据来做历史价格对比，更别说饰品配件长期价格方面的数据了。

这反映的不是正处在萌芽的泡沫，反而更可能是日益扩大的富豪阶层找乐子的副产物，以及奢侈品公司和拍卖行为了给富人提供花钱的地方，应运而生的那么一个产业。

然而，随着利率上升，可能面临的风险是资产价格不会受到很好的支撑。如果说这曾帮助富人的资产一路水涨船高，那么落潮时资产价格受到的打压也会使他们很受伤。(完)