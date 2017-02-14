《SAFT专栏》银行股大涨 但最终结局难以预料

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/王颖/孙国玉/侯雪苹

路透2月13日 - 特朗普的计划利好银行股，这不言而喻。但股东不大可能享受到好处。

周五美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事塔鲁洛辞职的消息，再次推动美国银行股取得一波强有力上涨，自大选后不久到现在，美国银行股已经上涨接近30%。塔鲁洛正是抑制银行系统中系统性风险的指挥者。

特朗普下令重新检讨多德-弗兰克法案，而且可能使之名存实亡，此时塔鲁洛辞职，让外界更加认为美国银行将可以减少资本储备。推迟执行退休顾问应用的诚信规则(Fiduciary Rule)很能预示，(对于客户)高收益但低价值的产品将能继续创收。

对于火星来的投资客来说，通过更少的股权资本来攫取更多的收入，看来已是板上钉钉之事。

过去20年来活在地球上的我们应当会有些疑虑。银行，特别是大型的、和经营投行业务的银行，他们的市盈率这么低是有原因的，而原因并不是他们在回报股东方面有着一贯的优良表现。

自1993年2月以来，KBW银行指数.BKX回报仅相当于标普500指数.SPX的60%，同时在1998、1999、2001、2002、2007、2008和2009年大跌期间让投资者遭受洗劫。

那么谁是赢家呢？当然是银行职员，他们以牺牲纳税人和股东的利益，换得自己的好运连连。若放松监管，或降低资本门槛，则纳税人将再一次为救助掏腰包，不过在这之前，未来三至五年我们也许会看到银行股上演几次暴涨暴跌行情。

复杂的银行业务将再度成为时尚，创造更多机会来让银行向客户、以及让银行家向银行兜售连他们自己都不懂的风险。你也没法批评他们。让别人承担风险而自己坐享收益，这样的机会一辈子也没几回。

以为特朗普及其所任用阁僚会治理有方的，大概是没有看到特朗普本人商业生涯中的教训。而指望银行家们自觉不过是痴人说梦。

**长期VS短期**

特朗普计划中有两大因素对银行业获利能力具有根本性的积极影响，即放松管制和通货再膨胀。前者有可能会让股东成为内部人士铤而走险之下的牺牲品，而后者则会带来合理的正面影响。

财政刺激和减税政策长期看会带来问题，但短期而言，即便只是这些政策出台的前景也已推高利率预期，并导致短期和长期利率之差扩大。由于银行的业务模式是以“借短贷长”为基础，收益率曲线趋平就成为一个不利因素，而去年在全球很多地区出现的负利率则不啻为一剂毒药。银行需要一定程度的通货膨胀、哪怕再高一些也没关系。通胀有助于提高银行获利，并刺激客户对购买债务的兴趣。

别以为美联储会来搞破坏。随着塔鲁洛的离去，特朗普将可提名人选填补美联储七人理事会中的三个位置。如果明年2月特朗普不让叶伦留任，也可能会让美联储换帅。

那么，倘若投资者最终落得个上当受骗，他们还会继续支持银行业这些所作所为吗？伦敦政经学院Paul Woolley关于资产经理被如何奖惩的洞见，有助于说明情况。(here)

大多数基金经理被要求在没有太多押注的情况下，跑赢某个股指或追踪其他基金的某个指数。跑赢或者至少保持相近，或许就能继续拿高薪；远落后于市场，就得走人。

这迫使资产经理买入劲涨板块，而且我们看到在情况不错时，鲜有板块可像银行板块那样爆炸性反弹。银行家有在情况不错时赚钱的反常动力；基金经理亦如此，他们的业绩按季度考评，或者最多三年考评一次。

我们此前看过这样的“电影”，爆米花虽然可口，但电影结局却不让人喜欢。(完)

(审校 王洋/艾茂林/徐文焰/刘秀红)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)