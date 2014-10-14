《SAFT专栏》好死？赖活？论银行业的“生前遗嘱”

图为纽约华尔街上纽交所门前的指示牌。 REUTERS/Carlo Allegri

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张明钧/王丽鑫

路透10月13日 - 医疗体系和银行业有个相似之处：不愿正视无可避免的死亡，自己就要付出代价。

对于临终病人，美国医疗体系不愿坦白地分析种种疗方的成本及利益，而全球银行业则是存在一批大到不能倒的银行，奇怪的是大家不断讨论如何让这些银行善终，但实际上根本不可得；由此观之，两大行业之间相似得惊人。

医疗和银行体系形成扭曲现象，并带来巨大且不必要的成本。医疗方面，我们不愿正视人生自古谁无死一事，导致许多更加痛苦的漫长临终过程，更耗费了许多资源。银行方面，大到不能倒的银行牺牲大众权益以成就私利，在此同时更是导致资本错置，让大银行得利，让资本市场受害，基本上也就是所有人都受害。

尽管多德-弗兰克银行业改革法案四年前提出所谓“生前遗嘱”的要求，也就是大银行需拟定解散机制，但这些相关文件始终还没有办法做到令人信服的程度。

“生前遗嘱在哪儿？”经济学家、麻省理工学院(MIT)教授Simon Johnson周日在国际货币基金组织(IMF)的一场小组会议上问道。

“国会所要求，那些应该能告诉我们如何处理一家大型跨国复杂银行倒闭的文件，到底在哪里？”

8月时，美国联邦储备委员会(FED/美联储)及联邦存款保险公司(FDIC)退回了11家美国及外资银行提出的计划，FDIC认为这些计划“不可靠”。

FDIC副董事长洪尼格当时表示，这些计划“显示业者没有什么能力，在不需政府提供某种形式的援助下，就能适当地因应倒闭问题。”“经济几乎肯定会因此陷入危机。”

然而，仍然有一些知名金融人士持续反对生前遗嘱的概念。

“我反对整个生前遗嘱的定义。我认为我们必须想办法让人活着，”贝莱德执行长Larry Fink在与Johnson参与同一小组会议时说道，而Johnson则称生前遗嘱至为重要。

能够人或银行延长寿命固然是件好事，但若没有明确计划，确认应该在哪些情况下这么做，以及什么情况下放手不救，不但会造成巨大成本，同时也是不对的。

这让我想起了Monty Python的一套旧短剧，一名立意善良的国王为了不让年幼的女儿面临残酷的现实，在他的领地上颁布“禁死令”，结果是王女因而被迫拖着已经死掉的爱犬“蹓狗”。

**资金成本**

可以说，多年来日本和欧洲多数地区也是硬拖着他们徒具外表的银行，付出巨大努力却收效甚微。如果在一个系统里，即使最大的银行也被普遍认为会有结束的一天，那么这个系统将更能发挥作用，带动更多实体经济以及金融业增长。

提高银行业安全性的一个难题在于，虽然很多机构需要也想要筹资，但无论从历史角度还是与其他行业相比，目前投资者愿意为换取银行获利所付出的价码很低。对于一个每股盈余将会下滑的行业来说，要吸引大量资金是很困难的。

要使银行获利在投资人心中更具价值，银行更容易筹到资本，立下可靠的生前遗嘱可能是关键的一步。当我们能明确知道，那些大银行可能会如何倒闭，以及银行必须持有多少资本及哪些种类资本时，投资者将更容易为持有银行股票的风险定价。比起难以定价的风险，如果为风险定价变得比较容易，通常要求的溢价就会较低。

“我们需要让银行朝向降低股东权益报酬率及降低风险转型，”MIT的Johnson称。

银行股价如此便宜的部分原因，是银行有个习惯特别糟糕，它们时不时的自我吹捧。投资者不喜欢剧烈波动，所以如果他们相信，银行受到明确规定的严格监管，现在比较不会作出自我毁灭的行为，那么投资人可能会花更多钱买银行股，而且可能多很多。

这是个复杂的问题，不过如果让银行运作单纯一些，到某种程度时，银行管理阶层将更能控制员工为牟利冒险的行为，获利虽会减少，应该也会更有价值。那么以更安全的方式运营将能带来可预测的结果，股价随之上升，形成一个良性循环。

坦然为死亡作好准备是第一步，可能也是必要的一步。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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