《SAFT专栏》巴克莱的问题在于自己本身 还是业务模式？

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 李春喜/朱晓军/许娜/戴素萍

路透5月8日 -当全世界都为你的讣文欢呼喝彩时，这似乎意味着你肯定做错了什么事情。这与巴克莱放弃成为一家全球性银行雄心时的状况如出一辙。

周四巴克莱(BARC.L)宣布了大规模重组措施之后，其股价大涨7.69%。重组的关键措施是成立一家不良资产银行，更重要的则是大幅削减投资银行部门。

这等同于宣布巴克莱一直梦寐以求成为一家全球性银行的目标已经寿终正寝。这个目标从雷曼兄弟的尸骨中得到滋养而膨胀，但由于利润不佳而放弃。

投资者很快就明白全球性的舞台并不适合巴克莱，而更有价值的问题则是这与其他大银行的关联。

巴克莱股价大涨是因为作为一家全球性银行，它表现太差吗？或者因为英国这片土地不适合全球性银行？

还是因为它真的不适合成为一家全球性银行。

这三个理由都看似合理，而且都有一些支撑论据。但是第三条最令人信服--把资本投向最大型的银行，并不符合投资者的最佳利益。

首先，我们在讨论全球综合银行时，需要清楚其定义。也就是说，如果一家银行能在全球所有主要市场参与竞争，若其拥有足够知名度，就可以享有吸引和服务客户的优势。

这个观点的论据并不充分，堪当模范的银行为数不多，而且它们通常还会不可预知地时常遭遇资本流失--这点令人尴尬而且难以避免。毕竟，在经过了多事之秋的十年后，花旗银行又为成为全球综合银行努力了十年。

巴克莱称将在未来两年裁减7,000个投行职位，同时将砍掉约一半的投行业务和风险权重资产。该银行还计划出售欧洲大陆的零售银行业务，并将建立一家“不良资产银行”来持有来自欧洲及其投行的1,950亿美元风险权重资产。该银行在雷曼兄弟破产后接管了后者的部分业务。

**透明度和资本**

与在其他地方一样，巴克莱打算通过这家不良资产银行，让投资者更好地理解其撤出计划及在创造和收购较好贷款和证券方面的进展。

从涉猎广泛的投行业务中撤出，是一项较为复杂的事情。不仅是因为投行在所谓的利率操纵丑闻中处境尴尬且背负债务，而且在筹集巨额资本时亦面临相同的境遇。与此同时，巴克莱不得不从赚得的钱中拿出很大一部分用于支出，最糟的是，这些问题没有什么好转的迹象。

此外，在没有获得承诺中的市场回报下，还要倾向于为“重要”员工颁发巨额红利，这让那些认为巴克莱就是没做对事情的人有了充足的证据来进行指摘。

很有可能的情形是，但也是公平地来说，巴克莱犯下的错误中有很多在其它大型银行也能常常看到，无论是那些已经取得华尔街大投行地位的银行，还是那些没能达到这一地位的银行。

还有很多其他理由，导致巴克莱作为少数仍屹立不倒的英国大型银行，却因监管加剧及不友善的政治氛围而每况愈下。其中的关键问题是资本要求，而且不仅仅是英国，所有地方的资本要求都在提高。

巴克莱经常受到议会和媒体的抨击，但更能说明问题的是，通常保持静默的股东只有76%支持其2013年的薪酬报告。这是银行股东的心声，他们并不满意薪酬安排，而这无可厚非。

这让我们得出我锺爱的分析结论：成为一家全球性银行，以及把庞大存款基础作为在资本密集的投行领域中的竞争工具，可能感觉就像是一个以损害股东利益为代价、费尽心思编排的冗长笑话。

巴克莱或许失败了，但它的野心并不在于把股东的最佳利益摆在第一位。(完)

(译文审校 高琦/徐文焰)

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