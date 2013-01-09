《SAFT专栏》巴塞尔送给银行家的黄金门票

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft; 编译 蔡美珍
路透1月8日 - 银行家可能又拿到了一张黄金门票.
巴塞尔银行监管委员会周日公布新计划,原本为了让银行能够抵御危机的规定设计,遭到灌水稀释,给予银行更多时间达成更宽松的规定要求,同时,更重要的,巴塞尔委员会大大放宽了对银行缓冲性资产的种类规定.
这将助长对风险较高债务工具的需求,像是抵押支持证券及公司债,从而让金融圈后退一大步,再次走近金融危机爆发之前的那套诱惑.
然而,能够刺激银行、资本市场发行量及风险较高资产景气繁荣的因素,未必能够为实体经济带来好处,因为这些新规定可能最后反而是降低银行放贷意愿,特别是放贷给中小企业.
周日公布的新规定,涉及银行为抵御挤兑风险而必须持有的资产数量及类型.这项规定是2010年巴塞尔协定的一部分,但该协定之后已经大幅放松要求.
巴塞尔委员会对危机期间银行储户挤兑速度及规模的假设,已经有所调降,也让银行多了四年时间,将达标期限延后到2019年.
更重要的是,现在有更多种类、风险更高的资产,都可以被视为高流动性且可满足取款需求的资产.原本只允许使用政府公债及存在央行的现金,现在一些股票、抵押支持债券和最低到BBB-评等的公司债都可以使用,虽然这些资产可能都要按面值折价计算.
这是十分惊人的松绑,特别是回想起这些品质堪忧的债券在上次危机中的角色.雷曼兄弟当时所拥有的许多资产都符合上述标准,但是在2008年金融危机的最黑暗时期,抵押债券市场根本完全冻结,连高评等的抵押债也难幸免.
巴塞尔委员会的作法,一部分是为了回应金融服务业的反对声浪.金融业者宣称,实施较严格的规定,将付出过于昂贵的代价,而且强迫银行降低风险承担,往往会损及经济成长.
"没有人是为了改得更严格或更宽松,"担任巴塞尔委员会主管小组主席的英国央行总裁金恩向记者表示,"只是为了改得更符合现实."
**务实主义的低调魅力**
顺着金恩的现实主义角度,或许最好不必为那些无法实现的严格规范感到惋惜,而是要为未来的现实情况作好准备.
如果你是一名银行家,特别是参与资本市场业务,而且是欧系银行的话,这就是天大的好消息.这可以推动许多符合巴塞尔资产规定的证券的需求--想想那些公司债和抵押支持债券吧.在这些业务布局深远的银行,股价都大涨了,那些原本被认为难以达到原定规定要求的银行,股价也是大涨.
同时别忘了,就像2005年的情况一样,对更安全债券的需求,也会协助推动对较高风险债券的需求,从而压低收益率,使本就有冒险意愿的投资人追逐更多风险.
这也将会帮助支持银行融资市场,一部分是因为世人更有理由相信,当强大压力迎面而来的时候,那些现在存活下来的大银行,会冠冕堂皇地获得监管层面的支持,必要时,也会得到直接干预的支持.
基本上,银行业者正受到鼓励,重拾危机爆发前的勾当,减少对实质经济活动的放贷,转而扮演对冲基金和投资银行混合体的角色,靠着设计发行证券而赚取费用,然后再把其中一些证券放进自己的资产负债表.
银行股价急涨是很合理的,甚至可能会持续走强,但从投资人的角度来看,银行业仍然笼罩在同一套不良诱因和风险之下.
现在比较无法断言的,是这会对整体经济造成什么影响,特别是中小企业.银行业者显然没那么多能力和意愿,提供小型企业需要的贷款.这在欧元区尤其事关重大,欧元区目前呈现贷款荒,而欧元区的小型企业又通常缺乏债券发行能力.
如果换作你在银行上班--也就是决定怎么经营银行的那些人--你也会尽量保留最少资本,设法在市场上升的时候,尽可能赚更多钱.
(再一次)开始疯狂的资本错误分配吧!(完)
(译文审校 程琳)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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