《Saft专栏》伯南克危险的乐观主义

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
路透5月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克对于未来数十年的经济成长相当乐观，驳斥乐关于成长放缓的“沮丧”看法，在一个碰运气的文化中，将其信心寄托在合作创新上。
从他的精神状态来看，希望他是真心这么相信的。
从经济前途来看，希望他不会真的这么做。
尽管在1700年到1970年间，一连串的经济革命让生活水准提高了30倍，但经济分析师近来担心，近年来资讯科技的改变所带来的成长幅度不会那么大。
但伯南克则是一点都不担心。他上周末在马萨诸塞州巴德学院向毕业生演说；他指出人类会持续创新，并且会从近期的创新中发现价值，而网络的兴起，也有助大规模迅速的协力合作。而且创新的潜在回报更胜于以往--彷佛Facebook联合创始人扎克伯格的口吻。
“今日人类创新的能力，以及创新的动力，都比历史上任何时间来得大，”伯南克称。
尽管伯南克很谨慎地点出这是关于长期未来的看法，但这样的思维，就算很适合毕业典礼的氛围，从掌控着货币政策的人口中说出仍有点让人害怕。
期待梦想不到的科技能够带来未来会有爆炸性的成长，这种朦胧不清的信念正是过去那种让股市出现泡沫、破灭及反蚀的东西。
“过去伯南克明白表示其超宽松货币政策旨在推高股市。如今股市频创纪录高位，近来伯南克带头欢呼，可能助长了股市的融涨(melt-up)，诚如前主席格林斯潘(Alan Greenspan)在1990年代下半的作法一样。我们都知道后来的结果是如何，”Yardini Research的策略师Ed Yardini在其博客中表示。
的确，格林斯潘在2000年对科技发表了动人的信念，并用这样的信心带领美联储进入了洛可可晚期，当时正值科技泡沫即将破灭之际。科技的进步、经济、资本的有效使用，以及股市荣景的财富效应之间存在着良性循环。但愿格林斯潘，但愿。
这一切似乎都年代久远了，尽管伯南克也不再用格林斯潘的方式来提振股市，但保持谨慎的理由还是不胜枚举。
**4分33秒**
事实上，那些淡化科技对经济影响力的人，认为室内下水道装置及内燃机都不算什么，这样的人往往不够宏观。
毕竟，20年前某人想要聆听作曲家John Cage坐在钢琴前面前无声演出4分33秒的乐章，他必须走到最近的前卫派唱片行；然今日只要按个按键、即时转帐，就可以透过iTunes来欣赏。
还有什么更有效率的？不妨想想福特先生和莱特兄弟！
在伯南克的创新信念中，另一个尚未明说的和未知的困境，是这样的方式可能让他的职责--充分就业及物价稳定，两者或其中一项面临问题。
科技革命令人沮丧的是，在伴随而来的一段时间内，一般美国家庭都难以见到收入成长和稳定就业。采用科技似乎会比增加雇员更有效率，至少和雇用中等技能的员工比起来是如此。此外，在协助推低物价的过程中，也在为过度宽松货币政策铺路，进而导致毁灭性的荣景和萧条。
同样令人沮丧的是，收入不平等的情况只会增加，而货币政策可能正是祸首，因货币政策倾向推高富人资产的价值，但对于提高闲置劳动力的价值却没有太大的帮助，而贫穷民众拥有最多的闲置劳动力。
诚然，从数百年的经验来看，不看好人类创新能力都是错误的赌注，人类创新一职持续进展并带来利益，未来也很可能如此。
但让人担心的是，伯南克将这样的想法注入货币和财政的世界，证据显示，在这样的世界里，获益的都是操作者，其他人都是被牺牲的。而伯南克似乎正透过量化宽松在这么做着。
让我们来祈祷，伯南克和他的继任者可以学到这个教训。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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