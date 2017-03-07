《SAFT专栏》不要指望通过消费来获得经济的良性增长

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透3月6日 - 不管如何解释，美国等主要经济体日益依赖消费来推动经济增长，这一事实总归是令人担忧的迹象。

和之前多次经济扩张不同，这次严重金融危机以来的扩张很大程度上依靠消费增长，对基础设施、产能或新产品的投资依赖度相对较小。

国际清算银行(BIS)的一项新研究发现，由消费带动的增长期往往带有成长低迷、投资和净出口增长疲软的特点。消费带动的增长是指，民间消费增幅大于整体经济增幅。

“民间消费在国内生产总值(GDP)中所占的比例越来越大，或许能够预示未来增长将放缓，尤其当消费所带动的增长是基于经济失衡及债务负担愈来愈严重的情况下，”BIS的Enisse Kharroubi和Emanuel Kohlscheen在上述研究中说。

“家庭偿债比率较高往往会成为经济增长的严重拖累，经常导致代价高昂的去杠杆过程。”(here)

BIS的这项研究对多个发达和新兴市场经济体进行了观察，发现若以三年时间来衡量，在靠消费拉动的经济增长期内，GDP环比年率增幅仅为1.9%，而在其他经济领域主导的增长期内，这一增幅可达2.6%。

当然，我们无法确定增长低于平均水平的原因，是消费增长相对地比投资更快，还是其他不利于增长因素所导致的后果。

回顾过去20年可以发现，我们之所以仰赖消费来支撑增长，是因为人口结构优势下降以及中等收入群体购买力受到侵蚀，这个情况在美国尤为明显。货币政策决策者可能因而去鼓励他们觉得唯一可实现的增长：由消费所带动的成长。

高负债水平可能拖累未来增长，让企业和家庭投资能力下降，也可能抑制消费，因为他们必须偿债。房价上涨的财富效应也类似，未来的收入要花在住宅上部分太高。住房和负债这两项显然息息相关，不过研究发现，债务水平对未来增长更有预示意义。另外还有证据显示，房价上涨在短期有刺激作用，尤其是房主可将房屋产生的利得再融资或者用做其他开销。

**恶性循环**

不过，缺少可以获利的投资机会导致投资低迷的观点，越来越令人信服。在美国等地区，尤其是日本和欧洲，人口老龄化可能抑制投资，企业意识到新产能的未来获利将会下降。

再单独分析美国，我们可能发现会发生严重金融危机正是由于这个原因，也是由于全球化和贸易模式联手抑制了多数家庭收入的增长。

经历短暂的互联网狂潮后，千禧年最初几年经济陷入衰退，部分归因于美联储把利率维持在过低的水平。这曾提振楼市投资，但却终究并非推动生产率增长的良方。有人曾因此而修建和改善住房，房价亦随之上涨，从而令一些人通过房子赚到更多钱，消费也因此增加。

不幸但不可避免的是，楼市泡沫和信贷狂潮引发了具有破坏性且大伤元气的金融危机。你几乎没法责怪它们，而央行开出地应对危机的药方，起先是低利率，然后则是量化宽松。而量化宽松与引发泡沫的宽松货币流动性非常相似。

从某些方面看，更值得玩味的问题并不是为何消费领跑，而是为何投资没有领跑。要想理解这一点，就得看看像日本等国家的企业，在多轮廉价资金后，是如何应对货币贬值的，而货币贬值应当使得他们在全球更具竞争力。但并不是通过投资来提高生产，只是让现金从新的有利可图的海外销售中滚滚而来。

究其原因，部分可能归因于像日本等国家的企业着眼于日渐减少的人口问题，却没有看见新投资的好处。其他地区，譬如像美国，也可能是因为资本配置过程对于热门的高成长部门(Snapchat敲响了警钟？)的青睐，超过资本更密集的领域。

似乎很明显的一点是，基本上不会在货币政策中找到解决问题的方案。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)