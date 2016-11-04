《SAFT专栏》英国央行和投资人身陷困境 难以自拔

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透11月3日 - 如果说有一群人比英国央行(BOE)官员更值得同情的话，就是那些被迫得就是否持有英镑资产做出决定的投资人。

这两个群体都面临自己无法控制、无法理解、躲都躲不开的问题。

周四英国高院裁决，政府启动正式退欧程序前必须先获得议会表决通过；同日英国央行维持利率不变。这提振英镑大涨，英国股市.FTSE则是呈现震荡，个股表现取决于主要营收来源的币别。英国央行还上调了经济增长和通胀率的预估，扭转了原先规划的额外降息，改持中性立场，即下次行动既可能升息也可能降息。

在此之前，英国央行总裁卡尼宣布，他将在2019年离职，拒绝了留任到2021年的选项。卡尼受到英国政府的批评，指责他对退欧持有偏见。

我是否应该提一下，英国央行目前预测英国通胀率明年几近上升两倍至2.7%，这主要是因为公投退欧后英镑下跌，而如今情势还在五里雾中。

如果称这个局面为泥沼的话，就是忽略了多个因素牵扯纠结的一面。

那些根据职责不得不持有或可以持有英国资产的投资人，该如何看待这些层层复杂因素缠绕的不确定性呢？

同样处境艰难的货币政策委员会(MPC)并没让事情变得简单，不过也可以说他们没得选。

“MPC承认自己错了，这非常不易。而承认在退欧和财政不确定性背景下，自己就是不知道接下来将发生什么，这就更不易了，”咨询公司High Frequency Economics的Carl Weinberg在客户报告中写道。

“MPC的计划似乎是继续推进QE，并保持泰然自若，至少到12月15日会议之前是这样。”

英国央行之前曾放松政策以缓冲退欧可能给增长带来的冲击，这次却将2017年英国经济增幅预估上调近一倍至1.4%。

Weinberg指出，周四公布的11月通胀报告做出的预估，是假设首相特雷莎·梅的支出计划和税收与福利比率，将和3月预算案中设定的相同。这很荒唐，制定3月预算案的人员到现在大约已被人忘光了，而那时候，改写历史的退欧公投还不知身在何处。

**不可思议的高度**

这对于英国央行的公信力毫无助益。

高等法院裁决之后的局面，将英国未来的不确定性，显然还有英国市场前景的不确定性，提升到了一个简直不可思议的高度。特雷莎·梅曾许诺3月前启动第50条款，声称政府拥有君主特权赋予的权利来启动这个程序，几乎笃定在两年内正式退出欧盟。法院却说，议会必须投票。

该案现在移交到英国最高法院手中，高院的最终裁决可能支持也可能推翻周四的决定。此外还有英国议会投票是否将批准触发第50条款，以及如果进行投票，将在何时进行的问题。特雷莎·梅之前做出的在明年3月正式启动退欧程序的承诺能否实现，也变得愈发不确定。

许多人士预期特雷莎·梅可能选择提前于2017年早些时候进行大选，以期能锁定足够多的议席，从而获得议会对触发第50条款的批准。虽然特雷莎·梅拥有很高的支持率且面对的反对力量较弱，退欧仍然是个极具争议和引发分裂的议题。

试图推断出上述所有事宜发展的可能性，特别是在欧盟政治局势也面临进一步不确定性的情况下，要想做出判断是极其困难的、几乎不可能的任务。

在这样的情况下，记住两种时而结盟、时而又彼此对立的力量或许有帮助：市场讨厌不确定性，资产组合经理优先管理的是他们自己的职业风险。

老话说得好，市场厌恶不确定性，这一点是货真价实的，但遵循着自保原则，因为具体操作是由资产所有者雇佣的基金经理来实施。鉴于后果的影响范围和复杂程度所带来的波动，我们应可预见到英镑资产会面临更高的风险溢价。当然了，部分溢价可能已经反映到了资产价格中。

对于基金经理而言，基于一项极其复杂的事件结果预测来进行重大押注，简直就等同于押上了职业生涯的赌注。但事实是，这样的尝试更有可能是押注错误，然后身为经理的你被解雇。

这样看来，资产管理者可能的做法就是基本什么都不做，老老实实根据基准指标权重来进行配置，就好比套上了保护罩。（完）

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券。)