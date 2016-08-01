《SAFT专栏》若日本央行收手 唯一能确定的只有资产价格下跌

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透7月29日 - 如果日本央行真的不再通过放松货币政策来改善经济，唯一可以确定的事情就只是资产价格下跌。

日本央行周五仅公布小幅扩大刺激规模，提高购买股票及向出口商提供美元贷款的项目规模。日本央行除了将新增刺激举措全部关注民间资产和机构以外，还表示将在9月会议上对货币政策框架进行“全面”检视。

这立即引起分化严重的猜测：检视可能导致各种结果，“直升机撒钱”给政府支出融资、近年来购买各种日本公债的计划全面缩减、以及进一步下调负利率都有可能。

各种结果也都可能不会发生，总的来说预期事情或多或少地按照原有轨道继续下去是更为合理的。

不过鉴于超常规政策到目前为止取得的效果相对不佳，再考虑到资产购买计划和负利率政策成本的上升及不利副效应，打破一些现有做法的可能性上升到了安倍经济学开展以来的最高水平。

“在全国人口缩减的情况下，我们不相信日本央行有可能达成通胀目标，甚或创造任何通胀：我们相信人口及经济萎缩自然就会产生通缩，就像通胀是人口及经济成长的自然结果一样，”High Frequency Economics的Carl Weinberg在客户报告中指出。

倘若日本央行在政策上走回头路，就会引发两个疑问：其中一个极其复杂的疑问是，这对经济意味着什么；另一个相对简单的问题是，这对投资人意味着什么。很难说，怎么才会终结始日本顽固的通缩问题，是移民还是出生率升高。

不出所料，调降利率及购买资产政策所产生的显而易见的影响，就是导致这些资产的价格高于与其创造的现金流相符的水平。

**资产现值上升，但未来价值未涨**

除非其它基本面因素产生变化，否则撤除刺激措施后，金融资产价格料将掉头走跌。

在当局祭出非常规货币政策的时代，表现最好的资产都是存续期最长的资产类别，比方说股票及房地产。

大多数债券都有到期期限，而股票理论上是没有期限的，这可使你一直拥有产生现金流的股权，直到出售了所持这家公司的股份，或者是这家公司自行出售或破产。

一种资产的存续期越长，其价格对被用于评估价值的折现率就越敏感。折现率越低，价值就越高。量化宽松和非常低或者为负值的利率，起码与存续期较长资产的高价值现象非常相符。

鉴于当前利率下跌，对于未来现金流的希望则增强。

“折现率下降引发的收益方面的麻烦是，折现率下降代表着资产现值在该资产类别的现金流没有增长的情况下增长，”基金公司GMO的资产分配委员会负责人Ben Inker在对客户的报告中说。

“资产未来预期收益下滑，或多或少地抵消现值的增长。换而言之，资产现值增长了，但资产未来的价值不增长。”

(欲浏览GMO相关报告，请点击 here)

实际上投资者一直在透支未来回报，当下他们在享受资本利得的同时，并没有未来现金流将改善的可靠前景表明这种利得是有理有据的。

假如日本央行退出非常规支持政策、利率一如预期般上升，那么股票或不动产等较长期资产的价格将会下降。

不难想象你会得到这样一种结果，企业前景和现金流的确会改善，但不足以抵消利率上升的影响。利率可用来评估企业的未来估值。

无论是对日本还是对美国而言，以上这些都并不是说非常规货币刺激政策是个糟糕的选择。

但是如果当局退出这些政策，那么较长期高风险资产的投资者将遭受不利影响。(完)