《SAFT专栏》中国出售美国资产 给美联储控制收益率带来麻烦

撰稿 James Saft 编译 张涛/王兴亚/张若琪/李爽

路透1月12日 - 资本逃离中国可能让全球金融市场再受打击，并在此敏感时期推动美国利率高于应有水平。

在经济放缓、人民币贬值和反腐行动等多方面忧虑的影响下，资本正在大量流出中国。有人估计，2015年流出规模高达1万亿美元甚至更高。

随着资本流出，中国外汇储备管理机构要么必须出售部分储备，要么允许人民币贬值。中国目前拥有大约3.3万亿储备资产。虽然人民币贬值能够帮助出口，但却可能演变成自我实现的螺旋下滑，而且中国一直不愿意允许市场力量发挥应有的影响。

中国中央财经领导小组办公室副主任韩俊周一表示，这太荒谬，是不可能的。他是在回答有关人民币进一步贬值的问题时通过翻译做出上述表示的。

“中国仍维持庞大的资本流入，”韩俊表示。但证据显示实际情况正好相反，这让他的观点显得有些不太合群。

中国决心支撑人民币汇价，暗示会进一步卖出美国资产特别是美国公债，当然还包括公司债及其他类型的债券。随着债券被抛出，将推动收益率上扬至更高水准。

这并不是说美国利率将走高；中国带来的整体影响很明显是通缩性质的。相反，经济可能从公债收益率下降中获得的提振将会遭到削弱。以某些指标衡量，美国公债2016年第一周创下历来同期最强劲表现，而股市表现则为历史最差。此外，中国官方抛售可能实际上抑制了债券价格的涨势，以及收益率的跌势。

这也凸显出美联储在管控收益率方面面临着很高挑战。而管控收益率是美联储引导经济的主要手段。

“在我看来，下行风险主要涉及全球其他地区对美国经济的影响，”亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示。

“上周全球股市普遍挫跌，明显是中国数据逊于预期而引起的。”

上周公布的数据显示，中国外汇储备单月下降额创历史最大记录，12月外汇储备单月减少1,080亿美元。2015年全年外储缩水逾5,000亿美元。

**巨额卖出**

美银美林估算，中国去年出售规模达2,920亿美元的美国公债及30亿美元美国机构债，此外还出售了1,700亿美元非美国资产。美银美林周一预测，中国出售的外汇储备资产可能很快将扩及美国公司债。该行估计中国持有的美国公司债超过4,000亿美元。

近几周来利率交换价差收窄，这一趋势与中国的卖出有关。截至周一，两年期利率交换价差下降至九个基点，一个月前约为24个基点。

去年数个不同时点，利率交换价差甚至是负值，考虑到比起美国政府，银行业是风险大上许多的交易对手，因此这种负值的情况实在异乎寻常。

可以确定的是，美国借款利率依然极低。10年期美国公债收益率仅2.17%，两年期公债收益率仅0.93%。

实际上，这只是过去15年中国不断积累外汇储备的另一种现象，虽然美联储也作出努力，但可以说这种趋势亦推动美国利率降至极低水准。这是滋生美国楼市泡沫的根本原因之一，可能在之前的互联网泡沫生成过程中也起到一定的作用，因为低利率促使投资者甘冒风险，且借款人发现利率已低到不借白不借的程度。

但关键是不要低估中国外储资产管理使美国经济管理复杂化的程度，更不用说搅混全球金融市场了。

作为主要原材料进口国和制成品出口国，中国已在全球范围内激起通缩波澜。在中国可能压抑对美国产品需求的同时，美元借款人的融资成本提高，只会让美联储的处境更棘手。

中国抛售美国公债及其他固定收益资产，也会颠倒投资者对于市场压力下他们自己投资组合表现的预期。

由于没有迹象显示资本出逃压力将减弱，所以未来数月中国仍是关键市场和经济风险之一。(完)