《SAFT专栏》无论是走是留 英国脱欧的不确定性都将带来沉重代价

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/王丽鑫/汪红英

路透3月15日 - 不论最后是留在欧盟或是出走，只因为英国要公投决定自己在欧盟的未来，英国都将为投资和消费活动遭到推迟及市场震荡加剧而付出代价。

英国脱欧公投预定6月23日举行，最后结果很难预测，更不可能无视。民调显示，支持续留的比例只微幅领先个位数百分比，而由政治赌盘数字反映的预测显示，英国选民选择续留欧盟的机率在65-70%。

由于脱欧牵涉的利害关系极其重大，相较之下，光是民调和赌盘数字实在难以足够让人安心，这就表示，一些英国家庭及企业将会把许多决定及消费活动暂时搁置到公投结束，无论最后结果如何，这都会压抑经济产出。金融市场已经开始受到影响，英镑兑其他主要货币下跌，随着公投逼近，英镑走势可能更加剧烈波动。

确实，比起公投选择脱欧将对英国经济成长的打击程度，公投之前的这些影响只能算是小巫见大巫，但这个小巫仍然很可观。这是因为“脱欧”的结果将带来一连串棘手难题，届时英国必须与欧盟协商脱欧条件，这个过程将持续至少两年，其中还牵涉到与众多国家的个别风险。而且这还没考虑到，如果公投选择脱欧，现任英国首相卡梅伦八成会下台，而苏格兰很可能会举行脱离英国公投。

在“脱欧”结果出炉之后的那段期间，英国与欧洲的关系应该会和现在差不多，但没人知道会持续多久以及之后会如何。因此，尽管英国企业及非英国的企业都希望继续跨国业务，但他们要了解相关成本及利益的能力将会受到严重妨碍。

这个风险足以让很多人倾向于推迟投资，等形势更明朗一些。

据贝伦贝格银行分析师Kallum Pickering，投票后，这种影响将会放大。

“短期内英国经济状况很可能恶化，就算英国的欧盟成员国地位没有实际变化，因为经济参与方将根据他们的长期预期来采取行动，而这些预期会明显趋弱，”他在一份客户报告中称。

**自我促成的衰退**

即使投票决定脱欧或将冲击英镑汇价，进而推动通胀率上升，但英国央行仍很有可能通过调整实际利率或推出更多量化宽松来放松政策，以免经济从自我促成的滑坡演变为衰退。

法国兴业银行估计，若投票决定离开欧盟，在此后10年内英国每年经济产出增幅会损失0.5-1个百分点。出口将受到关税提高的明显冲击，而且英国庞大的金融服务业会面临更加艰难和不确定的局面。

当然这些都是可以避免的，也不是说英国离开欧盟就一定不如留下来好。即便撇开英国留在欧盟的意愿不谈，欧盟的未来本身就相当不明朗也没有保障；贸易政策是英国脱离欧盟后的最大不确定性之一，而全球贸易政策目前都处于特别不稳定的时期。

只要看看美国大选就可以明白，近几十年来发展起来并且被遵循的贸易规则和全球化绝不是永恒不变的。

这些都带有高度推测性，但可以肯定的是，围绕英国的不确定性是那些浸淫最久的投资者在职业生涯中也罕见的。

当存在高度不确定性时，很容易预料到的就是金融市场波动性会加剧。以某些标准衡量，市场目前反映出的英股富时100指数成分股的波动幅度创下过去15年之最，在这15年里曾发生2001年911恐怖袭击以及大萧条以来的最严重一次金融危机。这种波动性从目前来看是代价高昂的，如果持续下去，其影响可能会更大。

这些都还没考虑到，如果公投选择脱欧，其影响可能绝不仅限于英国，可能会给在政治和经济上已然举步维艰的欧洲带来非常棘手的问题和难以承受的成本。

这些问题都令家庭及企业有理由暂时搁置消费。

英国的一切很有可能会保持原状，虽然脱离欧盟的成本看起来更高，但不管是走还是留，英国都将付出代价。(完)