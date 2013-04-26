《Saft专栏》金砖国家无可逃避的问题：结构性改革还是重复老路

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 程琳/石冠兰

路透4月25日 - 新兴市场投资者或许是时候承认这个事实了：新兴市场的问题并非只是周期性的，而是结构性的。

最近几个月令人不解的疑团之一，就是新兴市场表现不及发达市场。今年至今，新兴市场股票跌去约6.5%，较发达市场股指低了整整11个百分点。

鉴于新兴市场增长似乎已在去年年底触底，人们自然对反弹抱有期待，同时预计大宗商品市场价格会表现强劲，央行政策也会带来利好。

事实却是新兴市场表现黯淡，中国与巴西央行也收紧了政策。

“新兴市场首要问题是结构性的：根据过时的策略进行资产配置，”摩根士丹利的Patryk Drozdzik和Manof Pradhan在客户报告中写道。

“因此，之前一直是用周期性工具(现在也还有很多地方在用)对待结构性问题。”

结构性问题也因国而异，例如中国的消费者经济发展较慢，俄罗斯过于依赖国有产业等，但不论哪种情况，2009和2010年那样运用财政与货币政策刺激经济增长的做法，可能都不是最佳药方。

实际上，如果没有结构性改革，财政刺激政策与货币宽松政策只会加重已有的失衡情况，使很多新兴市场经济体应对挑战的能力随时间推移而受到削弱。这就是为什么在周期的这个阶段巴西和中国央行本该有能力给经济更多刺激，但却被迫收紧政策的原因。

**中国的挑战**

中国面对的挑战一目了然，那就是过度依赖投资，消费不足以形成可与之抗衡的力量。

若不是社会保障网脆弱，以及储蓄工具选择不多，中国家庭的储蓄应该不会这么多，而银行体系似乎也无法配置这些储蓄。因此，银行体系构成风险，而低质量投资还在继续享受补贴。显而易见的解决办法是让金融市场自由化，但这也有风险，也就是经历一次快速而痛苦的转型，降低对投资的依赖。

上述摩根士丹利分析师称，结果可能是一段从投资向消费的漫长转型，这暗含着很高风险。

**俄罗斯和巴西患上荷兰病**

俄罗斯和巴西的问题从一定程度上说是中国极高投资速度的产品，两国都专注于生产中国所需的自然资源产品。这使得制造业滞后，两国的投资有点像押注大宗商品和中国的赌博。

两国经济都有些像染上经济学家所谓的“荷兰病”，这个名字来源于1959年荷兰在发现大型天然气田后所经历的困境。该发现推高了薪资和汇率，有助于消费者支出，但却打击了制造业。

巴西和俄罗斯都表现出了这样的迹象，不过两国都各有自身的问题。俄罗斯经济由僵化的国有企业主导，而巴西的补贴放贷也导致资本配置不当。

大宗商品价格下挫因此成为这两个国家的转机，但只有实施痛苦且政治阻力沉重的改革才能充分实现。

在金砖国家中，印度的结构性问题最少，利率和汇率的市场主导程度最高。不过印度仍面临就业灵活性差、政治体系不透明和缺乏凝聚力等问题。

主要问题在于新兴市场过去五年或许浪费了进行深度改革的机会，现在可能面临一个艰难选择。如果世界其他地区的经济成长真的走势困顿，那么金砖国家将具体出台什么样的官方政策应对举措呢？

中国会放宽货币政策，再来一次大规模财政刺激吗？如果这样，中国对低质量低收益投资的依赖程度将只增不减，为未来埋下更大祸根。

在景气下滑时，即便幅度温和，结构性改革的艰巨任务也将会难上加难。如果景气果真下滑，那么新兴市场的表现可能持续落后发达国家。

如果勉强应付过去，而且未来几个月经济重获成长，那么对于新兴市场的押注，尤其是中国，就是赌结构性改革了。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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