《SAFT专栏》巴菲特的内部投资者盛会：维权投资者异军突起

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透5月6日 - 巴菲特(Warren Buffett)和芒格(CharlieMunger)可能是历史上最伟大的投资团队，但是他们对于维权投资(activist investing)的看法是大错特错。

“我认为这无益于美国，”芒格在被问及对维权投资的看法时称。维权投资指的是累积公司股份，以施压管理层进行改革的做法。

讽刺之处在于，伯克希尔哈撒韦(BerkshireHathaway)的年度股东大会时常被称作“资本主义的伍德斯托克音乐节”。没有什么比它更有资本主义特色了：公司股东对公司运营方式施加影响；不过，按照美国目前践行的股东资本主义形式，以及自我保护的高管、董事会和顾问圈子，这有时候感觉就像是一种违背比遵守更光荣的原则。

巴菲特的表态比芒格更加微妙，他称维权活动“不会消失，它吓坏了我们所有管理层。”

两人都所言不虚，希望他们能坚持看法。

巴菲特招致了维权投资者伊坎(CarlIcahn)的批评。伊坎在财经刊物Barron’s撰文，反对巴菲特为广受指摘的可口可乐(KO.N)高管薪酬方案投弃权票的决定。巴菲特在可口可乐持股约9%，据称他被推选为幕后参加修正方案的工作。

那些在公司持有大量股权的投资者，普遍不愿意公开对抗管理层，因为管理层通常都是熟人。就像巴菲特这样，其中还有很多人不仅是投资者，也是代表其他投资者的中间人。

当然，选择巴菲特和芒格比普通共同基金或养老金经理人要靠谱得多。后者通常会忽视公司治理，从而支持公司成长和高管薪酬增长。这种“打败股市”的投资文化令很多人把公司治理视为次要问题，相反却认为他们的工作是挑选股市获利股，避开亏损股。

这比参与公司治理的难度要小得多。参与公司治理劳心费力，通常不像在交易屏幕上注视股价涨跌那么很快就让人获得成就感。

不幸的是，伴随着不恰当的股东保护法规，这导致了一种局面--顶级内部人士可以获得更多回报，高于公司所创造价值中他们应得的部分。

**维权投资万岁**

这已经为伊坎等投资者开拓了一片天地。他们蜂拥而至，公开施压公司改变政策，通常是通过派发股息或回购向投资者返还更多现金。

这绝非意味着伊坎和其他维权投资者总是对的，甚至也不能说他们经常是对的。可以说，他们的呼声高过了合理程度，因为太多其他股东都在装聋作哑。

不过，尽管维权投资者有时利用不完善的制度来为自身谋利，但他们总体上仍然发挥了作用。就目前而言，公司治理是一个充满对立势力的系统，由于太难逐出内部人士，所以无法达成平衡。因此，维权投资者对管理层十分恼火，而且也说明了他们存在的必要性。

批评人士通常说维权投资者目光短浅，带来短期收益的同时却损害了长期业绩。但是数据显示实情并非如此。

对2,000多桩对冲基金维权投资者干预案例的2013年研究结果显示，在维权投资者发难后的五年内，公司营业表现得到改善。根据哈佛法学院Lucian Bebchuk、杜克大学福库商学院AlonBrav和哥伦比亚商学院姜纬的研究，上述结果也适用于包含敌对方式的干预。

未来20年，投资活动的回报很有可能不如过去50年那么丰厚。虽然得出这一结论的原因较为复杂，但仅仅人口统计数据就显示，更多的投资者将会进入出售股权来养老的人生阶段，而不会再继续投资。也不难看出，衡量股市收益的股市风险溢价已经长期处于下滑趋势。

如果长期低收益时代真正来临，投资者--也就是股东们要想成功，最好的办法就是改善公司治理。

换言之，那就好比是打造一个拥有更多更好座位的伍德斯托克音乐节。(完)

(编译 朱晓军；译文审校 高琦)

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