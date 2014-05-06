《SAFT专栏》巴菲特的内部投资者盛会：维权投资者异军突起

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft
路透5月6日 - 巴菲特(Warren Buffett)和芒格(CharlieMunger)可能是历史上最伟大的投资团队，但是他们对于维权投资(activist investing)的看法是大错特错。
“我认为这无益于美国，”芒格在被问及对维权投资的看法时称。维权投资指的是累积公司股份，以施压管理层进行改革的做法。
讽刺之处在于，伯克希尔哈撒韦(BerkshireHathaway)的年度股东大会时常被称作“资本主义的伍德斯托克音乐节”。没有什么比它更有资本主义特色了：公司股东对公司运营方式施加影响；不过，按照美国目前践行的股东资本主义形式，以及自我保护的高管、董事会和顾问圈子，这有时候感觉就像是一种违背比遵守更光荣的原则。
巴菲特的表态比芒格更加微妙，他称维权活动“不会消失，它吓坏了我们所有管理层。”
两人都所言不虚，希望他们能坚持看法。
巴菲特招致了维权投资者伊坎(CarlIcahn)的批评。伊坎在财经刊物Barron’s撰文，反对巴菲特为广受指摘的可口可乐(KO.N)高管薪酬方案投弃权票的决定。巴菲特在可口可乐持股约9%，据称他被推选为幕后参加修正方案的工作。
那些在公司持有大量股权的投资者，普遍不愿意公开对抗管理层，因为管理层通常都是熟人。就像巴菲特这样，其中还有很多人不仅是投资者，也是代表其他投资者的中间人。
当然，选择巴菲特和芒格比普通共同基金或养老金经理人要靠谱得多。后者通常会忽视公司治理，从而支持公司成长和高管薪酬增长。这种“打败股市”的投资文化令很多人把公司治理视为次要问题，相反却认为他们的工作是挑选股市获利股，避开亏损股。
这比参与公司治理的难度要小得多。参与公司治理劳心费力，通常不像在交易屏幕上注视股价涨跌那么很快就让人获得成就感。
不幸的是，伴随着不恰当的股东保护法规，这导致了一种局面--顶级内部人士可以获得更多回报，高于公司所创造价值中他们应得的部分。
**维权投资万岁**
这已经为伊坎等投资者开拓了一片天地。他们蜂拥而至，公开施压公司改变政策，通常是通过派发股息或回购向投资者返还更多现金。
这绝非意味着伊坎和其他维权投资者总是对的，甚至也不能说他们经常是对的。可以说，他们的呼声高过了合理程度，因为太多其他股东都在装聋作哑。
不过，尽管维权投资者有时利用不完善的制度来为自身谋利，但他们总体上仍然发挥了作用。就目前而言，公司治理是一个充满对立势力的系统，由于太难逐出内部人士，所以无法达成平衡。因此，维权投资者对管理层十分恼火，而且也说明了他们存在的必要性。
批评人士通常说维权投资者目光短浅，带来短期收益的同时却损害了长期业绩。但是数据显示实情并非如此。
对2,000多桩对冲基金维权投资者干预案例的2013年研究结果显示，在维权投资者发难后的五年内，公司营业表现得到改善。根据哈佛法学院Lucian Bebchuk、杜克大学福库商学院AlonBrav和哥伦比亚商学院姜纬的研究，上述结果也适用于包含敌对方式的干预。
未来20年，投资活动的回报很有可能不如过去50年那么丰厚。虽然得出这一结论的原因较为复杂，但仅仅人口统计数据就显示，更多的投资者将会进入出售股权来养老的人生阶段，而不会再继续投资。也不难看出，衡量股市收益的股市风险溢价已经长期处于下滑趋势。
如果长期低收益时代真正来临，投资者--也就是股东们要想成功，最好的办法就是改善公司治理。
换言之，那就好比是打造一个拥有更多更好座位的伍德斯托克音乐节。(完)
(编译 朱晓军；译文审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。