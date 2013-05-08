《Saft专栏》卡尼和英国经济的漫长等待

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 石冠兰/李婷仪

路透5月7日 - 卡尼去年11月就获选担任英国央行总裁一职，但要到7月才能履新，英国将来可能会对这么长的时间差感到懊悔。

凭借着协助引领加拿大经济度过金融危机、以及使得该国银行业及其声誉在后危机时代毫发无损，卡尼声名鹊起，普遍被视为是央行界的超级巨星，尽管登上此一地位不无风险。

但挖来卡尼担任金恩继任者的成本之一，就是长达七个月之久的磨合期，在此期间英国游走在衰退边缘，经济表现看来步履蹒跚，而不是逐步走强。

外界广泛预计英国央行货币政策委员会本周四会议将不会有什么举措，错失将利率从已维持四年之久的0.50%纪录低位下调的机会。英国央行加大量化宽松的购债计划的可能性极低，也不太可能扩大引导居民和企业取得融资的措施。

狭义来说，与日本央行甚至欧洲央行相对激进的行动相比，英国央行静默一两个月并没有那么糟糕。英国近期数据令人略感振奋，降低对英国陷入2008年来第三度衰退的忧虑。对企业的调查显示，占经济比重偏高的服务业有一定增强表现，制造业和建筑业的萎缩程度很轻。而且，第一季国内生产总值(GDP)有所增长，推翻了再次陷入衰退的少数预期。

若卡尼上任果真成就了他的辉煌时代，那么在他就职前退后两步并保持静止不动恐怕是更为麻烦的事。英国经济的背景广为人知：这是比大萧条还更严重的衰退，程度更深，而且没有出现上世纪30年代那种复苏活力。生活水平连年下滑，让许多民众境况窘迫。一份消费者团体做的调查显示，4月有20%的受访者需要借钱或者使用储蓄来支应食物支出。

英国以保守党为首的执政联盟仍坚守减赤计划，但国际货币基金(IMF)已直言批评，使其货币政策受到更多压力。

“现在我们的希望，要么指望我们的最大贸易伙伴欧元区出现明显或者快速的复苏(而这样的方向看来不是正确的)，要么就是仰赖货币政策，”英国基金经理人Jim Leaviss在致客户的研究报告中说。

“换言之，政府是否把全部的希望都押注在卡尼将有不同于以往的新作为、还是更加扩大英国央行曾经施行过的措施？如果是这样，我们可能都会大失所望。”

**操作空间狭小**

诚然，英国央行已采取行动刺激成长，尤其是在4月时延长贷款融资计画(FLS)期限及扩大适用范围。

英国通胀率非但已有三年多的时间超出央行的2%目标--目前为2.8%，投资人更要求10年期通膨保值债券(TIPS)收益率(殖利率)得达3.1%以补偿他们预期中的通胀水准。

这使得卡尼落实所谓前瞻指引(forward guidance)的空间非常小。他在加拿大央行总裁任内运用此一手法，让投资人对低利政策持续的时间有所预期，以试图影响市场价格走势。但前风险在于前瞻指引可能难以推动，同时也会损及外界对于央行承诺对抗通胀的信心。

开启货币战争新战线也不是个好选择，不论对于英国或英国央行皆然。从其他主要央行诉诸宽松货币政策的意志来看，别人的火力更加强大。此外，英国以消费为导向的经济，将会受英镑贬值导致进口物价上升的拖累，即便利好于出口也是弊多于利。

所以，卡尼肯定会面临相当棘手的局面。外界期望高但士气低，而全球经济又受欧洲、中国疲软的影响，这些因素都不必然会朝有利于英国的方向发展。

卡尼就任后，恐怕难逃“有所作为”的高度压力，特别是来自那些信奉央行伟人理论的人。

到头来，卡尼可能怀念起他到英国央行之前的日子。(完)

(译文审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。