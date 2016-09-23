《SAFT专栏》中性利率下降 投资者也应顺势而为调整策略

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 王丽鑫/侯雪苹/汪红英/王颖

路透9月22日 - 保持经济处于均衡状态的中性利率最近在经济学家和央行官员中受到热议，因经济长期停滞似乎已推动该利率下降。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三将中性利率从6月会议时的3%下调至2.9%，2012年时为4.25%。

中性利率的下调与长期增长预期下降是形影不离的，因为当经济增长和通胀率双双下滑时需要降低利率。

对于投资者来说，低增长、低通胀和低中性利率，会直接影响对投资合理收益的预期。

“在其它条件都相同的情况下，较低的自然利率会导致所有资产类别的收益预期降低，而且这种情况出现在养老基金面临极大压力之际，”Hermes投资管理公司的Saker Nusseibeh和Eoin Murray在客户报告中称。

适值对许多投资者及集体储蓄计划而言将是相当糟糕的时刻，出现了经济长期停滞和低投资收益的情况。低利率不只暗示未来可能的收益，也被用来确定债务。根据Pew Charitable Trusts的8月报告，由于低利率、低缴款和低收益，光是美国各州的养老基金就面临9,340亿美元的缺口。倘若对公司养老基金和个人储户的情况进行同样的分析，会发现他们也处于类似的境况。

可以肯定，中性利率可能会回归历史正常水平，正如其可能维持在目前的水平，甚至可能下降。由于不清楚究竟是什么导致经济长期停滞，储户或投资经理根据自身的预测来摆脱当前的现实，或许是明智之举。

对于在传统资产配置占多数比重的股票和债券而言，当前的现实看来并不太妙。

据惠誉称，全球负收益率公债目前的规模已接近11万亿(兆)美元，当前10年期公债的收益率中值较五年前低263个基点。

但投资者的投资组合仍以低收益率或负收益率债券为重心，尽管这些债券只有微薄收益或甚至毫无收益，而且如果利率上升的话，还可能会面临巨大的资本损失风险。

**资产配置今非昔比**

这波走势一路下来，债券投资人享尽风光，今年以来全球公债投资组合的回报率为22%，为30年以来的最佳表现。据Hermes测算，未来情况可能不会这么乐观。投资者或许只能预期美国公债实质回报率为1%，银行贷款的实质回报率或许仅有2%，高收益率债券的回报率可能只有3%。

“过去30年大平稳(Great Moderation)时期的投资回报，现在看来就是反常的，此后我们应该对过去享受到的高回报表现大打折扣，” Nusseibeh和Murray写道。

展望未来，他们认为股票投资回报也会承压，美国股票的年度实质回报率可能仅为2%左右。其他发达市场每年的股票投资回报率为5-8%，新兴市场的回报率只略高一些。

重点就是，60/40这种典型的股票/债券投资配置，纳入通胀因素后，可能只能实现3%的回报率。不必怀疑，如果这种回报水平持续六、七年，很多退休基金将会被推到关门边缘，股东、纳税人和准退休族都有大麻烦。

由于牵涉利害关系极其重大，而且在可能的各种结局之中，很多是政治层面或个人都难以接受的，因此相关负责人员的应对方式，可能是承担更多风险，冒险一搏。

而具体作法可能是采取更积极或高度集中的策略，或是在非公共领域进行更多投资，如私募股权、基础设施或房地产。

问题并不是说这么做不灵，或是不会比经典资产配置更有效，而是这些策略会带来更大风险。有些会表现得很不错。但像长期基础设施贷款这种民间资产，必须为投资人提供一笔溢价是有原因的。它们流动性很差，并且会有其他特殊风险。

最好的建议或许就是存下更多的钱，降低期望。(完)