《SAFT专栏》从中国猪肉价格大涨看全球市场

2013年2月27日，北京一家菜市场的摊贩在等待顾客上门。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/陈宗琦/汪红英

路透5月5日 - 迫使中国动用战略猪肉储备的原因，可以解释的或许不只是中国猪肉价格上涨。

这些原因或许还可以解释近几个月金融市场的现象，从油价反弹，到风险性资产价格回升不一而足。

北京市政府本周首次投放储备冻猪肉300万公斤，力图缓解猪肉价格在过去一年大涨约50%至纪录高位的问题。

虽说中国猪肉产业存在供应面问题，但最近价格猛涨恰逢当局大量向经济释放信贷。猪肉价格亦与其他大宗金融商品一道水涨船高。铁矿石今年以来上涨逾50%。郑州棉花市场上月某日成交量暴增，规模大到足够给全世界每个人做一条新牛仔裤。

这全都发生在中国，政府当局为免经济放缓，引领信贷和放款规模激增。中国第一季社会融资规模同比增长37.4%，3月银行贷款同比则增长25.4%。

看来其中部分资金正推动食品和其他大宗商品价格上涨。大连商品市场的鸡蛋期货自11月以来急升三分之一，至少目前来看，这还没有反映在最终用户价格上。

证据显示，部分房地产市场以及基建投资的增长都有投机泡沫迹象，但两者似乎都不是出于基本面的需求。

这一切勾勒出一幅景象，显示经济正在“享受”信贷所带来的甜头--如果用享受来形容是正确的话。这会衍生出一些问题，例如猪肉价格高涨，但绝非暗示任何类型的泡沫即将破裂。那当然会让问题继续拖延，中国也持续进行低品质的投资与投机行为。

这也让我们有充分理由对其他更为全球性的市场现象提出质疑，这些现象也是伴随中国债信复苏而来。

**货币政策？还是中国债信问题？**

自2月底在上海举行的20国集团(G20)财长会议以来，全球金融市场的交易情况已明显改善。除了人民币趋稳之外，美元指数下跌也令多方压力减轻，油价也出现反弹。

这已导致关于这些国家达成默契协议的一些盲目臆测，尤其是因为在那之后相关各方大多已转为更加温和，或者不再强调进一步延续负利率。

美联储对未来几个月升息的看法，实际上已较稍早预估保守；日本央行也按兵不动，无意继续降息；欧洲央行则是推动信用宽松取代调整利率。

所有这些均令一些人认为，央行已陷入困境，在手头弹药不足的情况下只能采取一致行动。

太平洋投资管理公司(PIMCO)的全球经济顾问Joachim Fels认为，政策尚未失去威力。但他也承认，决策者的行动看起来好像是事先商量好的。

“我们去年和今年看到的一切都表明，货币政策依然非常有效力，”Fels周四在一次会议上说。

“货币政策，即便只是口头说说，而非真的采取行动，也能够非常有效力。去年仅仅是谈论升息就引发了很多问题；当美联储的立场在3月变得更加温和时，情况就有所好转。”

情况的确有所好转，但这或许忽略了中国信贷机器的威力。在日本、美国和欧元区，不太可能找到可与中国相提并论的政策刺激下的经济回暖迹象。这些国家和地区没有和中国类似的投机泡沫、经济领域通胀上升以及一度沉寂的大宗商品市场出现疯狂交易。

如果全球市场新的平静是在中国“制造”的，那么就应该在中国得到支撑，而且最终也将在中国摧毁。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能通过基金间接持有相关证券。)