《SAFT专栏》房地产业突然放缓 推动中国经济走向再平衡

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/James Saft
路透4月25日 - 中国经济正在走向再平衡。
遗憾的是，它走向再平衡的表现与2006年和2007年的美国很相似--房地产业突然放缓。
那或许是不可避免的，但也带来一些大家熟悉的风险，即导致房价下跌、债务违约，最后是经济增长突然放缓的连锁反应。
届时全球其他国家恐怕要付出很高代价，尤其是巴西和澳洲等向来依赖中国庞大原材料需求的国家。
据最新路透调查显示，中国今年的GDP增长率预计将放缓至7.3%，低于去年，且为24年以来最小增幅。
表面看，这与中国政府致力于将经济从投资拉动转型为内需拉动的目标一致。
但是，虽然消费在中国经济中的比重越来越大，但部分原因是投资的重要性下降，尤其是地产业投资的重要性下降，消费的重要性才日益凸显出来。中国第一季度的房地产投资相当于GDP的比例从去年的15%降至12%。而美国的这个比例约为5.0%。
中国3月新建住宅价格同比上涨7.7%，涨幅降至八个月低位。1-3月房屋新开工面积同比降25.2%。
那很有可能是融资状况趋紧导致的，中国今年第一季社会融资规模较上年同期减少了逾9%。
中国的整体负债水平很高，有一些证据显示，由于缺乏新借款，最后可能面临坏账的出现。
“债务迅速增加不是什么意外事件，”北京大学金融教授Michael Pettis。
“这是增长模式发挥作用所不可或缺的，我们已经进入这么一个阶段，也许就像HymanMinsky在他对资产负债表的研究中形容的那样，经济体系需要以信贷加速增长为前提，才能维持现有的经济活动水平。”
Pettis认为，中国的债务问题会变得很严重，严重到就算对借款人实施严格规定或改革银行业，都无法“控制”的地步。
“在财富没有从国营部门转移到家庭，债务又没有持续增加的情况下，我认为GDP增长率是不可能维持在3-4%上方的，甚至比这低的水平也实现不了，不管是正规银行体系之内还是之外的债务，也不管有没有对借款人采取更严的规定，”Pettis写道。
**明斯基时刻？**
所谓的“明斯基”时刻，是指债务激增支持的投机活动有可能突然停顿，并引发资产价格突然崩溃。正如其它所有事情一样，中国的“明斯基时刻”也将与众不同。
中国过去创造了经济奇迹，但这是在高度依赖投资的情况下实现的，而且以负债支持的投资比重逐渐加大。这与明斯基时刻发生前的情形基本一致。
尽管投资质量的确在下滑，理论上而言削弱了借款者的还债能力，但实际情况并不像在美国那么简单。
在中国，所有事情都牵涉到政治问题。不仅如此，国家机构在处理政治问题，其实也就是所有事情上，权力要大得多。
所以说，虽然政府希望逐步撤出低质量投资，但不少人仍笃信，政府不会任由信贷环境急剧收紧，而导致房地产崩盘。
中国个人借款者的负债比重通常比美国人要低，使得应对信贷放缓这项工作更加轻松一些。
然而这并不等于房地产市场绝对不会崩溃。不管在奥兰多还是中国，动物本能都在发挥作用。而且经过10来年房地产过度开发的影响渗透之后，不难看出经济从整体到局部可能都已显露疲态。
最终，中国的坏账将需要一些部门来承担和吸收。若把这些负担强行转嫁到家庭身上，则会违背促进消费的初衷，而企业的财务实力似乎也不太可能消化得了庞大的坏账规模。
因此，中国政府可能就是那些唱多中国人士的最大希望了。
而问题不会仅局限在中国国内。无论一切尽在掌握还是会完全失控，减少投资的转型期即将到来。对那些曾借助中国的投资热潮而快速发展的国家(比如资源丰富的国家)而言，他们顶多能够指望的，是有足够的时间来吸收这一冲击。(完)
(编译 白云/徐文焰；审校 屈桂娟)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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