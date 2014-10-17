《SAFT专栏》中国储蓄资本的最佳去处

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王洋/朱晓军

路透10月16日 - 中国将要输出资本，美国应该按照布雷顿森林III体系将这些资金投入到优质基础设施领域，否则全球将面临持续的增长低迷和高资产价格。

德意志银行全球策略师Sanjeev Sanyal将之称为中国资本时代。在这个时代，中国将发生全世界规模最大的面向消费的经济转型，并且开始向全球其它地区输出其巨大的储蓄。

Sanyal认为，对于中国即将释放的资本，基础设施不佳的美国是最佳候选去处。

尽管一些经济学家对当前这种结构性失衡的观点嗤之以鼻，我们不应该忘记，世界总是在变化的，很难找到一种类似于恒等式的均衡状态。

1944-1971年实行的最初的布雷顿森林体系，是一套经由正式协商所得出的一系列固定汇率体系。一些人认为布雷顿森林II体系以人民币连系汇率为基础，由许多亚洲贸易竞争对手做掩护，调节机制为将出口收入再投入以美国公债为主的美元外汇储备。

尽管一些人认为这产生了强行将廉价信贷注入美国的效果，从而助长了次贷泡沫和金融危机，然而布雷顿森林II所做的一件事是，为中国巨大的产出和财富找到一个依托。

大家都抱怨投资太低，连IMF也呼吁加强基础设施投资。不过事实是2013年全球GDP中投资占比为24.5%，大约相当于长期均值。所以问题变成了中国的投资一直在增长，可能最近还在增长，但却投进了常常是没有必要的低质量项目中。

这个时代现在或许要终结了，但中国年度GDP中有超过一半成为储蓄，占全球储蓄的四分之一强，这些资金必须寻找新的出处。中国的投资契机和人口结构不那么有利，所以走向海外是可能的选择，问题是去哪呢？

虽说印度看似一个头号选择，因该国极度缺乏基础设施，印度总理莫迪也倾向于效仿中国的投资推动增长模式。但问题是印度体量不够大，至少目前还不够大，无法承接这种资本流入。

**高速公路与机场**

对于新兴市场其他地区，IMF自己也表示，虽然发达国家可以自行融资进行公共基础设施投资，但发展中国家这方面建设很可能只会导致负债水平升高。显然在非洲和拉美都没有免费午餐。

当前市场焦点主要集中于欧洲，寄望于各国能放松财政紧缩政策，但中期内基础设施建设的希望不大。Sanyal以德国为例，称该国老龄化意味着我们顶多只能指望他们不要再给过剩的全球储蓄添砖加瓦。

这就只剩下了美国，美国特色的政治制度已经导致数十年基础设施投资不足。德意志银行预计，从机场、公路到学校，美国25年的投资缺口接近4万亿(兆)美元，每年融资缺口超过2,000亿美元。

要记住，当你拥有充余资本时，的确会有所不同。因为资本寻求回报，资产价格会上涨，同理利率也将保持低位，泡沫可能会呈扩大之势。这意味着，即便西方各国央行有能力升息，来自中国的资本或许也会将利率持续压低，并且总会引起泡沫。像现在这样，如果升息延迟，效果可能会更加明显。

如果中国资本能够投入到自偿性的美国基础设施产业，或是其他可能的地方，全球经济增长就有望加速。但是这需要美国下定决心借钱，时计上也就是从中国借钱，并用于公共投资。但是做为政治提案，看来很难实现。

“不论什么原因，如果布雷顿森林III体系难以确立，我们就应该坦然接受长期的平庸增长，”Sanyal在客户报告中写道。

“不过，廉价资本仍将继续支撑资产价格并打压收益率。按历史经验，炫耀性资产可能会表现尤其出色。”

或许我们需要在基础设施和泡沫间做出抉择。(完)

(译文审校 张明钧)

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