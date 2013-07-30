《SAFT专栏》中国版“末日审判”地方债审计调查

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft
路透7月30日 - 就像史称“征服者威廉”的英国国王威廉一世颁布被称为“末日审判书”的土地清丈册，中国国务院总理李克强也下令展开中国版本的“末日审判”调查，但这次中国当局企图抑制地方政府滥权的努力，将带来全球性的经济面影响。
由李克强掌理的国务院，要求审计署对地方政府性债务进行审计，这些地方债总额可能达到2万亿(兆)或3万亿美元。
根据人民日报的一篇报导，审计署将暂停所有其他项目，开始“突击”培训，以便本周进驻各省市开始审计工作。
这明白显示中国正在设法控制住地方政府，许多地方政府透过举债及大肆投入地方发展项目，一路协助中国经济景气扩张，但也面临泡沫化的威胁。对中国已经在放缓的经济增速而言，这等于是进一步踩煞车减速。对全球其他国家而言，这代表需求将会减少，特别是房地产及基础设施所用到的原物料需求。
威廉一世在征服英国之后不久，就于1086年下令进行财产普查，并编纂“末日审判书”，意在查明财产归属。起名由来是因为普查程度彻底广泛，如同末日审判一般。而3月甫上任的总理李克强也有一个相似却也不尽相同的问题需要解决。尽管未获法律批准，但中国地方政府仍大肆借债，2010年底进行的最近一次审计中地方债务规模被估算约为1.75万亿(兆)美元。
分析师认为此后地方债务规模更是大幅增加，令人愈发担心中国整体债务状况。尽管国际货币基金组织(IMF)估算，中国政府总债务可能仅为略低于国内生产总值(GDP)的50%(美国则是接近100%)，但相比于其它受中央政府更严格管理的借贷，地方政府债务增长速度更快，支付的利率也更高。
第一财经日报(China Business News)的一则报导特别吸引眼球。报导援引匿名消息称中国已经决定将财政赤字与GDP之比限制在3%，而许多分析师估计当前水平为5%或更高，远高于政府的目标水平。要实现这一目标，就必须大幅削减地方政府债务，或是中央政府少分一点馅饼。
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退一步说，这整件事最令人惊讶的部分，一国政府、就不要说是一党执政的国家好了，需要执行稽查才能够了解各个地方政府已经借了多少钱。这也难怪各评等机构对于其举债实务表达关切。
不过在中国，地方和中央政府的关系相当复杂，事实上地方政府在引导各个开发案上有更多裁量权，且签下许多债务契约加以融通，尽管这与法令相左。
由于中国农地基本上是集体所有，因此地方政府将农地改划为城市或工业用地存在着庞大获利契机，只要付钱请占有土地者离开、并出售使用权或提供租赁以进行开发。地方政府融资平台成立目的是用于回避地方债务的禁令，同时让各地方政府可以介入所需资金以进行开发及基础建设。
近几年来这类开发案多可说是品质低劣，在造成没有必要的额外制造业产能之际，还盖了许多住房以迎合投机需求。中国显然需要过渡到降低仰赖投资及扩大消费的经济模式，而控制乱推一通的的地方开发案是一个好的起点。
话虽如此，但收敛地方债将带来重大冲击。就像美国在2000年代的情况，举债然后把钱花在建设上面，很容易创造出经济成长强劲的表象。如果限制这种作法，经济成长就会跟着缩水，不过你所得到的经济成长应该会更加稳定。中国经济增速估值已经持续大幅下滑，这样作只会强化这个趋势。
就像当前一切和中国有关系的事物，发生在中国的事情，会影响到所有地方。最明显的主要受害者就是用于开发基础设施的大宗商品及能源，以及生产这些东西的国家，例如澳洲。
这不会真的像是末日，但这再一次显示中国正在追求更高品质的经济成长，哪怕是速度可能较慢，而这次地方债审计将是一个重大题材。(完)
(编译 蔡美珍/梁睿雪/张明钧; 审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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