《SAFT专栏》中国债务和固定资产投资增长完美放缓的艰巨挑战

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 艾茂林/程琳

路透3月5日 - 在中国，那些不可能一直上升的东西也许正在开始停下来。

中国周一出台政策抑制房价过快上涨，其中包括挤压投机利润和提高贷款成本的措施。

此消息导致全球股市下跌，但影响程度可能比不上另一则消息：英国金融时报近日报导称，中国正计划整顿影子银行体系。影子银行是指常规银行体系之外的存款和借贷活动。

这两项计划都指向长久以来看似无法逃避的事情--那就是中国投资和信贷的超高增长率出现放缓。

如果真的会放缓，更准确地说是到了放缓的时候，将会在全球范围内激起涟漪，不仅会打击中国经济，殃及地区贸易伙伴，还会压低原材料和大宗商品价格。

中国与住房和工厂相关的债务和固定资产投资增长速度惊人，但对于像中国这种经济规模和发展程度的国家来讲，这样的增速实属罕见。2002-2011年间，固定资产投资每年以13.5%的速度递增，远超经济增长率。这意味着如今固定资产投资占国内生产总值(GDP)的比重在50%左右。

债务也是一飞冲天，让中国在世界其他国家身陷低迷的情况下还能实现经济增长，但也如10年前的美国那样为金融系统留下危险隐患，并助长房地产等领域的泡沫膨胀。

中国包括公共和民间部门在内的总债务，目前高达其经济规模的两倍之多。每一年，中国影子银行体系发放的贷款都相当于GDP的35-40%。

“中国经济增长的质量越来越差，增长速度完全无法持续。泡沫吹得越大，到最后破裂的时候也就越惨烈，”伦敦M&G Investments的基金经理在客户报告中写道。

Riddell指出，没有哪一个主要经济体像中国这样依赖固定资产投资，而那些在两年或更长时间内固定资产投资占到半数经济产出的国家，结果都不那么美妙，这其中包括1970年代初的非洲国家博茨瓦纳和2003-2004年的非洲国家乍得。

如此，中国领导人被置于两难境地：一方面，债务攀升持续的时间越长，依赖于建设闲置结构和产能的时间越久，调整带来的冲击就会越严重；但另一方面，削减投入又会给民众带来痛苦和不安。

**大坝决堤时**

若以国际清算银行(BIS)经济学家Mathias Drehman和Mikael Juselius制定的衡量标准来看，中国爆发危机的元素可能已经齐备。以偿债支出相对收入的债负比率而言，中国目前债负比率较之前15年的趋势水平高出12%，不仅是BIS划定的危险门槛6%的两倍，而且超出美国2007年、日本1989年和西班牙2009年的水平。相关内容请参考(here)

我们不可能知道中国是否真会发生危机，或者危机可能以何种形式发生，但可以合理预期的是，即使债务和固定投资增长率有序下降，也很棘手。当固定投资放缓时，虽然固定投资还在与经济一道增长，中国及其主要贸易伙伴的经济增长速度也将放缓。同时，对用于公路、建筑和厂房建设的大宗商品的需求也会下降。

“根据IMF的模型，中国投资增速如果从13.5%降至4.5%，就意味着台湾、韩国和马来西亚等地区的GDP会受损4-7.2%。部分大宗商品价格会下跌近20%，”Riddell称。

当然，等开始感受到投资缩减的痛苦时，中国当局很可能重新考虑是否继续收紧监管提供投资资金的银行框架。中国投资者已经习惯价格飞涨并利用杠杆快速获利，或至少尝试用杠杆获利。

所有这些似乎都指向，中国借贷和投资活动的放缓速度将会温和。

然而，美国2000年代或日本1990年代的经济增长与投资放缓情况就不是这样。在这两个国家的例子里，群众心理扮演了很重要的地位，就连日本也不例外，尽管日本高配合度的银行业与政府影响力，曾帮助许多原本应该遭市场淘汰的“僵尸企业”长时间僵而不死。

在有着强大政府控制力的中国，投资或许会以完美方式放缓，但这很可能是首开先例。(完)

(译文审校 田建华/蔡美珍)

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