《Saft专栏》借大宗商品进行多元化投资的策略或许并不高明

图为西班牙东部的Cartagena，一艘油轮被拖进Repsol炼厂的港口。 REUTERS/Francisco Bonilla

撰稿 James Saft

路透7月24日 - 购买大宗商品来使投资组合多元化，这可能根本算不上多么高明的策略。

国际清算银行(BIS)的最新研究对该种策略提出了怀疑，即通常认为的在投资组合中增持大宗商品可以减轻投资回报的波动。这是个重磅消息，因为在过去大约15年里，把大宗商品作为一种资产类别买进卖出都是基于这个观点。阅读BIS的研究报告PDF（英文），请点选(www.bis.org/publ/work420.pdf)。

再考虑到一些不利于大宗商品市场的趋势，比如制造型企业重新迁回发达市场以及3D打印的发展，投资者考虑购买大宗商品的理由可能就更少了。

BIS研究了大宗商品和股票市场回报之间的相关性，并发现在10年的零相关后，二者的相关性从2008年到如今已经明显上升。这份研究是由BIS的Marco Lombardi和挪威中央银行的Francesco Ravazzolo合作进行。

并且大宗商品是在跟随股市的方向，而非逆着股市变动，这就给投资组合带来了更多的波动。

投资的一个核心理念是较低的波动性，换言之即是相对稳定的回报率，其中的因由在于，此种情况下投资者被市场走势骤变打得措手不及的机率不高，低波动性可让投资者承受更多风险并得到更高的整体回报。

不幸的是，对于大宗商品而言，上述立场看似不再成立。而且具有讽刺意义的是，似乎近来投资者们大量涌入该类别资产，恰恰是一大部分原因。

与现在比起来，过去大宗商品市场的回报更多地受到特定市场因素的推动。例如炼厂火灾或者干旱气候。然而，眼下的大宗商品市场主要受投资者掌控，并非用户和供应方；这样一来，实体经济遭受的冲击传导到商品价格的机率也会升高；而这些冲击也同样会推动证券价格，大宗商品与证券间的相关关系提高。

作者Lombardi和Ravazzolo的确对大宗商品投资做出了分析，不过他们的理论基础却是以来自证券市场的信息来预测大宗商品价格，投资者从而可以更好地调整投资比重。不过对于我来说，这几乎是在表明如果能够预测证券价格，那么也可以预知大宗商品价格。坦白地说，假设投资者能够掌控时间(提示：实际上你不能)，那么就不应该为大宗商品或者学术研究之类的事情而费心了。

多元化投资的优点是，它并不以预知未来作为预测的基础，只是依据风险来做出合理决定。如果这个要素不存在了，那么大宗商品投资的重要基石之一也将随之烟消云散。

**不利大宗商品的条件增多**

当其他一些持续已久的趋势可能开始不利大宗商品价格长期前景时，这种情况也有可能发生。

种种趋势或将促使更多制造业从中国和其他地方重新回到美国，即所谓的“内包(onshoring)”。有部分是因为在美国发现了新能源，使当地成本下降，有部分则是因为虽然两国的薪资差距仍然很大，但最近几年已经大幅缩窄。

在美国制造生产的话，大宗商品使用程度明显较低，因为交通和能源成本较低，而且美国的基础设施比中国、泰国或印度相对更发达，大型能源密集型发展项目的需求较少。

另外，正如摩根士丹利分析师Manoj Pradhan所指出的，劳动成本较高，会成为尽量降低使用大宗商品的诱因，强化内包趋势对大宗商品的负面影响。

3D打印技术的发展也可能极为不利于大宗商品价格。一部分是因为3D打印的特色不是像流水线那种量产方式，而是能够在距离客户不远的地方安排小型生产据点。

知名未来学家及投资人Esther Dyson就3D打印技术的影响给出了一些有趣的看法。Dyson认为，这种技术将重创运输和物流公司，因为3D打印技术的使用将明显减少物品运输。

浏览Dyson有关3D打印技术将如何改变世界的文章，请点击：(here)

Dyson亦指出，3D打印技术的崛起，将降低目前企业被迫持有的库存水平。由于美国商品库存总价值达1.7万亿美元左右，相当于年度国内生产总值(GDP)的约10%，从生产流水线转移到随选3D打印，最起码将对大宗商品价格产生一波冲击。

我相信有许多专业投资人士在大宗商品市场上赚了不少钱，而且将继续获得不错的收益。

不过，鉴于对大宗商品投资进行积极管理的成本很高，而且十分有理由相信大宗商品市场将受到冲击，目前对我们大多数人来说，可能应该要精挑细选了。(完)

(编译 隋芬/洪曦/王翔琼/兰秀娟; 审校 高琦/蔡美珍)

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