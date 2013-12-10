《SAFT专栏》信贷再度泛滥 往日梦魇隐现

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张明钧/蔡美珍

路透12月10日 - 当信贷条件过于宽松、银行体系不堪一击、而利率又开始走扬的时候，会发生些什么事呢？

是的，我知道有人早就听过这个故事，但我也的确知道这个故事让人无法嘻笑以对。

国际清算银行(BIS)季度金融情势回顾报告有如似曾相识的梦魇，对于那些目睹上次危机的人士而言看来很眼熟，但其中的差异又足以让人相信当前景况与危机时代不同。欲浏览报告原文，请点选以下网址：here

当前信贷条件宽松程度不仅和雷曼兄弟破产之前可堪比拟，同时投资人对于整体银行体质也缺乏信心。

这意味着若利率开始上升，且近期数据及央行讯息暗示情势朝此方向发展，可能很快就会出现某形式的报应。

信贷条件到底有多么宽松呢？

BIS的ClaudioBorio在一场记者会上表示，“现在企业信贷市场的状况非比寻常，完全打破其与宏观经济间的传统关系。”

投资人承担额外风险所要求的信贷利差溢价处于极低水准，违约率亦是如此，美国高收益债券过去一年的违约率仅2.5%，仅略高于危机前辉煌年代的水准，当时经济成长力道远较当前强劲，那段期间经历的一场微幅衰退也没在人们心中留下深刻印象。

要找寻超宽松信贷条件的证据并不难，看看实物支付债券(payment-in-kind)再次蔚为风潮就知道了；需注意的是，实物支付债券就是让借款人可以扩大举债来偿还贷款人。

借款人今年至今发行这类债券的数量创历史新高，而事实是在危机发生之前，每三名发行这类债券的借款人中就有一人在2008年至2013年中之间违约。

串联多家银行发放贷款的银团市场方面也显现出诸多过热迹象。7-11月间的新贷款中，约有四成是属于“杠杆”贷款，也就是风险最高的类别，这个比例高于2005-2007年间水准。

这些宽松信贷条件及低违约率可谓相辅相成。当借款人可以不断扩大发债时，还有谁会违约呢？

**银行会如何？**

当然，我们都知道是什么造成这种情况--量化宽松。采行量化宽松的央行以新创造出的资金，买进安全资产，希望逼得投资人转向更多风险投资。这种作法的设想是，投资人手上有现金需要投资，而政府公债的利率又极低，投资人就会向高风险高报酬的工具靠拢。只要持续这样做的时间够久，以买进更多债券代替利率工具的做法，就显得不仅是合理，甚至是很聪明的一招。

传统上，银行业者的融资成本都能够比非金融业便宜20-30%，但在金融危机期间，这个融资优势荡然无存。

毕竟在危机期间，如果一家银行也无法便宜借到资金，它哪里还能放款呢？

如今，银行业者虽然不必再像2011年那样被迫支付高出100-150%的成本，但以全球来看，它们仍然处于较不利的地位。美国银行业的融资成本和非金融业差不多，欧元区银行要多付10%，英国的银行要多付40%。

这俨然是投资人承认他们仍然担心银行不太可靠，或是担心政府为金融体系撑腰的承诺强度。

无怪乎，当你去看看穆迪及惠誉对银行的“个体”评级，也就是在没有外部政府协助下的违约机率时，你会发现这两家评等机构都认为目前银行业的风险比金融危机爆发前的2007年年中时更糟。

等到利率调升时，麻烦就会开始。投资人承担风险的意愿将更低，信贷情况因而更紧缩，导致安全边缘的借款户违约。接着是连串的恶性循环。

别忘了，公开市场的反应速度极快，如果公开市场无情地对待借款户，那么银行自己也会开始面对质疑。

以往经验中，在信贷紧缩周期时，银行业者确实会收紧信贷，但比起非金融业者，银行至少还享有融资及保护方面的优势。如果现在银行已经被认定是风险更大，很难想像等到环境变差时这种看法会有所改观。

对于银行贷款的需求将会大增，但是借钱给银行的人恐怕会缩手，要求获得更高的融资报酬。政府也会面临压力，必须作出更加明确承诺支撑银行这个不讨好的决定。

这一切都太容易可以预见了，届时我们将哭笑不得。(完)

(审校 王洋)

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