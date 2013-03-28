《Saft专栏》“塞浦路斯欧元”令美元受益

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/王兴亚

路透3月28日 - 塞浦路斯实施资本管制，美元显然成为赢家之一，欧元的储备货币地位遭受进一步打击后，公共和民间资金流料令美元受益。

欧元兑美元周三跌至四个月最低，在塞浦路斯限制资本从该国流出后，欧元跌至1.28美元以下。外国银行债权人和储户都未能幸免塞浦路斯银行救援导致的损失。美元指数来到52周高位下方，显示其全线走强。

塞浦路斯救援协议令无保储蓄受到严重冲击，其中很多是俄罗斯人的存款。随后塞浦路斯实施限制，每个账户每天提款限额300欧元，信用卡和借记卡在海外消费每月限额5,000欧元。

对此肯定无人感到意外。让储户承担损失可能没错，但这项政策代价不菲，而且受损的不仅是塞浦路斯。

采取资本管制实际上标志着一种新货币诞生--“塞浦路斯欧元”。因为塞浦路斯境内的欧元，不再是可自由流动的货币，其价值已经不及在法国持有、或藏在莫斯科床垫下的欧元。

这本身对欧元的外汇储备货币地位就是打击。而对外国储户设置的条件，以及欧元计划本身的风险，本已令这一地位受损。

自孕育欧元以来，对欧元的一个期望，就是创造可以与美元匹敌的储备货币。储备货币为政府和机构持有，也被用于大宗商品定价和交易计价，就像美元在油市的应用。

储备管理人，以及跟随其脚步的民间各方，在高流动性市场寻找能保值且易兑换的资产。相比一个月前，欧元显然不那么合格，明天可能还会更糟，塞浦路斯银行明日重新开业，可能证明是长时间资本管制的开始。

**引以为戒**

据美国穆迪投资服务公司(Moody's)估计，俄罗斯企业及个人在塞浦路斯银行业有--或者说曾经有--至少300亿美元存款；在2007-2011年间，据猜测有大约1,350亿美元资金从俄罗斯流向这个岛国。

许多俄罗斯企业用欧元作为他们的商品及服务的计价单位，并且将大量交易通过在塞浦路斯的银行账户进行，这是一种货币成为储备货币的现象，也就是人们在并非受严格限制非用不可的情况下使用一货币。虽然欧元将不会在国际范围内停止使用，局面还远未到这种程度，但现在出现新的风险和限制，这恐将妨碍其使用。

实际上，我们已经看到了苗头。根据国际货币基金组织(IMF)最新数据，2012年第三季，欧元全球储备货币占比从2011年底时的24.9%降至24.1%。这种撤离欧元的情况在新兴市场经济体央行中尤其明显，据野村估计，这些央行的欧元持仓价值已降至2002年末以来最低。

鉴于日本即将启动新一轮更为激进的宽松措施，尝试制造通胀并刺激经济成长，美国及美元的吸引力要比六个月或一年前明显增强。

当然，作为储备货币并非只有利、没有弊。不管出于何种原因的欧元走软，正是欧洲当前所需要的，以帮助缓解经济调整之痛，而不必求助于个别货币的官方汇率。

另一方面，作为储备货币的程度越高，借款成本越低。欧元地位下滑，将使得欧元区支撑当前债务水平愈加困难。

此外，真正风险在于，倘若该国退出欧元区，“塞浦路斯欧元”最终被塞浦路斯镑所取代，各国外储管理当局就又有理由调整其风险敞口了。

这一过程不会很快发生。截至2009年的10年间，欧元全球储备货币占比增长了50%左右，但由于全球外汇储备超过10万亿美元，美元将在长期内获益匪浅。(完)

(译文审校 张明钧)

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