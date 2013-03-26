《Saft专栏》塞浦路斯援助协议向道德风险开火

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft； 编译 丁琦/蔡美珍

路透3月25日 - 欧洲的道德风险也许没有完全消亡，但却遭遇到了一场严重的干咳。

由荷兰财长迪塞尔布洛姆宣布的、用在塞浦路斯银行业身上的这项更为严厉的援助新政，将给欧洲规模过大的银行体系瘦身，并可能最终令欧元区面临难以忍受的压力。

该政策让无力偿债银行的债券和无保障存款持有人实际损失资金，这实际上已不算什么新鲜事，只不过是遵循资本结构的规则行事。由股东首先承担损失，无保障存款最后受损。

但如果从欧洲和美国自危机爆发以来如何处理坏帐银行的角度看，这确实标志着一个巨大的变革。此前债权人和存款人往往无须为银行的冒险承担后果，从而可能导致银行再去承担更多、更愚蠢的风险，这种病症也被称为道德风险。

“如果一家银行面临风险，我们的首先要问的应该是‘好吧，身在银行的你打算如何处置？怎样才能调整自身的资本结构？’，”塞尔布洛姆对路透和金融时报表示，他同时担任欧元集团主席一职。

“如果该银行没有办法，那么我们会和股东和债券持有人谈，我们会要求他们为银行资本重组做一些贡献，如果必要的话，还会涉及无保障存款的持有人，”他表示。

”这将迫使所有金融机构以及投资者在承担风险时三思而行，因为他们现在不得不意识到，这可能会令其遭受损失。风险可能会波及到他们。”

在经历了一开始无比糟糕的计划后，塞浦路斯、欧盟和IMF最终就银行业救助达成一致，让小额账户免受损失，而让损失集中于那些高于保障上限的存款及最弱银行的存款者身上。最初那个方案则有违于不超过10万欧元的存款享有保障的欧盟政策精神。

更为重要的是迫使优先债券持有人接受损失的决定。这两个举措将使投资者暂停将资金投入欧洲的银行，投资者现在要么认定冒这个险不值得，要么将要求对其所须承担的风险给予更多补偿。

这是一个很不错的政策，但带来的冲击也会很大。不仅是因为这部分取消了针对私人风险的公共保险政策，还在背后承认了欧元区内部债务可能过高，要在更好的基础上展开重组，就必须遭受损失。

**代价不菲**

但这不代表这个政策转弯并不需要付出代价。第一个要担心的就是这将引发银行挤兑，在西班牙或意大利等经济较差的国家，或是卢森堡这种银行体系规模大得不成比例的国家，大存款户在银行里的钱可能争相出走。

这当然是有可能的，而企业基于维护股东最大利益的法定义务，很可能会撤离那些地雷国家里最危险的银行，如果还没有撤离的话。话虽如此，并没有什么金融市场陷入紧张的初期讯号。瑞郎兑欧元上扬，但幅度并不大，瑞郎上涨是资金寻求避险的一个信号；另外，财务指标似乎没有显示欧元区二线国家银行面临巨大压力。

几乎可以肯定的是，银行业的集资成本将会升高，体质最弱的银行将受到最大惩罚。这将导致欧洲银行业缩水，希望是以很多年的时间缓慢缩水。虽然这对直接相关的各方而言颇为恼人，但他们的另一个选择只会更糟：富人作出错误决策时让穷人来补贴，以这种逆向福利的作法让银行生存下去。

当银行业缩水时，一个很大的问题将是从银行获得贷款的容易度以及成本。欧洲与美国截然不同，欧洲强烈依赖银行放款，而且作为发行债券管道的资本市场，在欧洲的发展程度略逊一筹。欧洲已经因为信贷条件严苛而吃尽苦头，这只会使短期内的经济冲击更加恶化。

这也会加剧促成欧元有序解体的压力，而且可能会使这个结局变得无法避免。就像希腊一样，塞浦路斯将面临国内经济严重崩溃打击，却又无法让本币贬值。结果可能会证明，这将超出容忍极限。

投资人要自求多福、而欧元区可能不会保持完整，这两个体认不仅意义同样重大，也同样令人心惊。(完)

(译文审校 艾茂林)

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