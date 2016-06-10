《SAFT专栏》债券投资者借出资金还要倒贴钱

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/张明钧

路透6月9日 - 负利率债券的爆炸式增长还在持续，促使一些投资者增加冒险，有些人则干脆陷入了绝望。

从某些角度看，以负利率把钱借出去实在是两头不讨好：不但使公司失去了资金的使用权，还要为了能借钱给人而付费。

但增长疲软、通胀极低、再加上英国即将进行的脱欧公投引起担忧，导致债券收益率(殖利率)再次大跌，周四多数欧洲国家10年期债券收益率触及一年低位。德国10年期公债收益率较零水平仅高3个基点。瑞士30年期公债收益率仅高7个基点。

据惠誉数据，5月底时逾10万亿美元的主权债收益率为负，较前一个月增加5%，而现在负利率债券可能更多。欧元区约15%的投资级公司债收益率为负，欧洲央行为提振通胀和经济增长而购买公司债的计划起到推波助澜的作用。

这些都促使市场买进高风险债券。美国垃圾级债券与美国公债利差自2月来收窄三分之一，现为580个基点，这就很能说明问题。百年期债券卖得很好，就连陷入预算停摆11个月窘境的伊利诺伊州，其10年期债券收益率也不足3.5%。

难怪一些投资者像是到了世界末日。

“全球收益率达到有史以来的500年最低，”债券之王葛罗斯周四在Twitter称。他是骏利资产的基金经理人。

“这是一颗超新星，总有一天会爆炸。”

也许到了你、我或者葛罗斯都撑不下去的时候市场还能继续疯狂，但他的大局观，即债券投资的美好时光已经一去不复返，是很有道理的。

葛罗斯在近期一封致投资人信函中指出，对于多数现在还活着的投资人而言，他们购买债券的经历是愉悦的，报酬稳定、波动不大、下滑的年份也不多。但从今起，在全球收益率如此之低的情形下，不能把这样愉快的经验当作是指导原则。

葛罗斯写道，“债券市场40年历史报酬率达7.5%，这已成往事。”

“为了要复制这样的报酬表现，收益率得要降至负17%！有谁要买去火星的票吗？”

**难现昔日光彩**

回到地球上来说，所有一切让这报酬可能实现的力量都正面临威胁。利率不可能有太多的下滑空间，全球化进程就算没有倒退，也正面临严重威胁，而举债创造经济成长的效力如江河日下。

继周三首度买进之后，欧洲央行周四再度进入欧元区公司债市场，消息人士向路透表示，欧洲央行每月将购置50-100亿欧元公司债。由于欧元区2016年新发行的公司债可能总计只有1,000亿欧元，可以合理预期的是，公司债收益率将下滑。

其意图当然不是要将投资人推向绝境，而是要向其他领域放贷低成本资金，或许是通过购买不符合欧洲央行购债资格的银行债券。这或许有助于刺激经济增长，但也有可能只是变成一种差劲的资本配置，因为投资人在设定报酬目标上冒进。对抗通缩所带来的短期回报可能得付出长期代价。和市场价格不同的是，若投资不当，则得要花上长时间才能扭转。

其他可能出现的难堪情形是，该项操作的核心--银行及经纪商被迫考虑采取激进的措施，但或许最多只是就损及业务前景的负利率提出抗议而已。

消息人士周三向路透表示，德国政府持有部分股权的德国商业银行，目前正考虑单纯在库房里存放数以10亿欧元计现金，而不是把资金存放在欧洲央行。这或许有些譁众取宠，但这肯定不是说公司或银行债券收益率下滑将以某种形式引爆贷款需求。

三菱东京日联银行周三表示，正考虑放弃日本公债一级交易商资格，这原本是一个抢破头的位置，可以在全球最重要的政府公债市场之一中站在交易及情报核心位置。由于日本央行实施量化宽松计划，主宰了日本债市，再加上多数日本公债收益率目前呈现负值，一级交易商所面临的风险越来越高，但报酬却所剩无几。

债市现况很大程度上可以总结为：风险升高、报酬贫乏。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)