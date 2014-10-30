《SAFT专栏》告别购债计划 迎接市场震荡

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft
路透10月29日 - 说量化宽松结束了，有点儿像当水位停止上涨时说洪水过去了，尽管大水已经漫到你的下巴。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三如期结束购债计划，但仍计划将资产负债表规模维持在4.5万亿美元。而且更重要的是，尽管会后声明包含一些对就业市场的乐观说法，但现在的前瞻指引是：要等待“相当长一段时间”才可能开始升息。
透过美联储的资产负债表和秉率，美国经济正在得到货币政策非常有力的支持，这应该没什么好怀疑的。美联储资产负债表保持巨大的规模，而利率仍守在近零水准。
如果我们把结束量化宽松当作既定政策，想想看，如果美联储没这么做的话，那会造成多么剧烈的震动，再想想，我们此时谈论的只是美联储基调和强调重点的那些细微变化。
确实，会后声明略微比较乐观，这展现在对于劳动市场的描述有调整，并最大程度降低了对通胀将持续低于2%目标的担忧。说真的，其实没有那么大的变化，现状可能还得保持许多个月，平衡前瞻指引的变化。
美联储在声明中表示：“在决定目前联邦基金利率0-0.25%目标区间要维持多久时，委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标的已实现和预期的进展。”
完全不出所料，这种说法可进可退，他们可以行动更快一些，也可能行动更慢一些，端看实际形势如何。
记住，前瞻指引是一种承诺，但做出这个承诺的美联储主席叶伦，并不是将来需要兑现承诺的同一个叶伦。除了波动上升，还有一个担忧是，前瞻指引用得越久，效力就会越低。
我认为，在这些情况下，可以预期市场势必更加动荡，几乎与经济数据是好是坏无关。市场将很难消化未来六个月的消息，而且应该会出现更多剧烈波动。
**“大师”的影响**
这就要提到格林斯潘的讲话了，他竟敢在美联储决策日(Fed Day)这天表态，警告艰难的岁月即将到来。
格林斯潘堪称是当前困境的罪魁祸首之一。听到他在美联储决策日的高谈阔论，就像听拐骗儿童的大恶人在母亲节发表公益宣导一样令人不爽。
格林斯潘不但说“实质需求已死”，他还说，购债计划提振资产价格，但对刺激实体经济作用不大。这位前美联储主席把购债计划在提高资产价格方面取得的“巨大成功”，与该计划对实体经济的“无能为力”，作出强烈对比。
当我发现自己完全同意格林斯潘的看法时，这真是一个悲哀又讽刺的一天。
想上调利率，已将是令人畏惧地艰难，更不用说是想在不撼动金融市场的情况下，开始出脱美联储资产负债表上的资产。市场对美联储动向的蛛丝马迹将极度敏感。这可能让联储在面对欧元区问题时陷入尴尬境地。欧元区很可能正踏上再度陷入衰退之路。
事实上，所有这些都成为美联储等待更长时间再加息的理由，从日本和其它地区的实例来看，这应该不会让人感到意外。在这种资产负债表式衰退的期间，任何形式的货币政策都起不到很大作用。
联储或许在明年6月、9月或更晚加息，但市场动荡应该会比实际升息远远更早到来。(完)
(编译 张涛/许娜；审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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