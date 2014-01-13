《SAFT专栏》通缩就是通缩 不管是否罪有应得

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透1月9日 - 希腊、爱尔兰、塞浦路斯等国听好了，有些坏消息要告诉你们：如果是你们活该承受的，那就不算真的是通缩。

这是欧洲央行总裁德拉吉周四谈话的言外之意。尽管一些欧元区二线国家物价持续下跌，德拉吉周四仍然不厌其烦地说明定义，否认有通缩问题。

“我们对通缩的定义是自我强化的全面性物价下跌，”欧洲央行宣布维持利率不变后，德拉吉在记者会上这样说。“在欧元区并没有这种情况。或许有一两个国家的通胀率为负，但我们也应该要问‘这其中有多少是因为经济体竞争力下滑且陷入金融及预算危机后，经历必要再平衡所致，又有多少是因为真正的通缩所致’？”

我觉得这个定义没有必要这么狭隘，不过对于德拉吉的处境而言，这个定义很好用。不光是欧元区整体通胀率目前只有区区0.7%，远低于略低于2%的欧洲央行目标，西班牙及葡萄牙也都在通缩边缘挣扎，通胀率几近于零。

虽然不可否认，通缩的阴魂不散效应，杀伤力极高，但事实摆在眼前，欧元区一些重要地区的物价下跌，是因为需求严重下滑，以及如同德拉吉所暗示的，一些国家在无法让本国货币贬值的情况下，设法提升自我竞争力所致。

这绝不像19世纪那种因为生产力提高或美国大量生产农作物而引发的良性通缩。现在的情况是一个痛苦折磨的过程，民众的薪资及生活水平都骤然下滑。

德拉吉说的没错，日本1990年代的通缩和欧洲当前状况极为不同：目前欧洲的企业及金融业财务状况较为稳健。虽然改革欧元区金融体系的种种努力值得肯定，但无可避免的是，要完成改革，势必还要进一步推出会构成通缩压力的政策。

当然这并不表示希腊、爱尔兰、葡萄牙等国遭遇通缩打击是无辜的。但是他们因为通缩而吃尽苦头也是千真万确，而这场通缩不但会自我强化，也是当前货币政策缺乏能力补救的。

**动弹不得**

要理解欧洲央行何以如此看待通缩，或许应该把它视为变相承认欧洲央行的尴尬处境。

德拉吉正动弹不得。虽然他强调前瞻性指引，但货币市场利率显示，欧洲央行通过喊话将利率维持在零附近的能力有限。除此之外，欧洲正在经历相当大范围的去杠杆化。银行不只是在偿还欧洲央行长期再融资操作(LTRO)的贷款，同时也在剥离资产，以满足银行业联盟更严格的新规。这在当前及未来都对欧元区产生进一步打压效果，受影响的国家不只是爱尔兰或希腊。

基于这些现实情况，以及欧洲央行极度排斥采取直接量化宽松的态度，德拉吉的选择有限。从实际可行层面和政治面而言，他应对欧元区弱国通缩局面的能力大概更加有限，不论是不是把这些国家面临的情况叫做通缩。

那么，德拉吉的讲话所告诉我们的，其实并不在于欧元区经济的真实状态，反而是他能力的真实限度。未来几个月，欧洲央行可能提供更多流动性供应，而且也非常有可能将目前为0.25%的基准利率降至更接近零的水准。

但光是二线国家的痛苦加剧，不足以让欧洲央行直接采取量化宽松。虽然根据规定，欧洲央行可以在二级市场购买资产，不过若真的这么做，将引发极大分歧。并且从美国的经验来看，如果这样作，比起辛苦度日的希腊教师，那些拥有大量金融资产投资的富人可能受益更多。

如果要在欧元区推行量化宽松举措，需要的不光是那些“罪有应得”的国家有通缩，还要有更多证据显示别的国家也出现通缩。目前看来，希腊和塞浦路斯等地物价大概还会持续下滑。你想怎么形容这种情形都随便吧。(完)

(编译/审校 杜明霞/蔡美珍/白云)

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