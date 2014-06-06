《SAFT专栏》德拉吉、通缩与契诃夫的枪

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透6月5日(撰稿 Jim Saft 编译 李春喜/许娜) - 看欧洲央行总裁德拉吉的记者会，就像看一部已经看过一遍的电影：无论你怎样喊叫提醒，他依然我行我素。
欧洲央行周四将主要利率调降至负值，还采取措施给银行提供4,000亿欧元流动性以鼓励放贷。最重要的是，央行还表示，将重启资产购买计划，这令市场看到了实施量化宽松(QE)的希望。
这些措施由于兑现了市场渴望央行出重拳击退通缩的预期，最初受到欢迎。德拉吉可能更喜欢用的词是“低通胀”。当再次被问及欧洲的通缩风险时，德拉吉似乎完全是在照本宣科。
“上次的答案如此，这次还是如此，我们认为没有通缩。我们未看到预期自我验证这个恶性循环的典型特征。”
这就像坐在便宜的座位上看一部恐怖片，使你想大喊“德拉吉小心，它就在你后面！危险就在葡萄牙和希腊。”
认真的说，我不了解德拉吉的看法，但欧洲通缩的风险是真切的，即使没有明显可见的自我验证循环、也不能排除该风险。
通缩不像悬崖，更像是一个陡坡，越往下越站不住脚。
在另一部分的记者会表现中，德拉吉给出诱人的暗示，即央行正为未来可能实施量化宽松做准备。这的确使欧元下跌，但只持续了一会儿。
初步准备措施旨在为购买资产支持债券制定一个框架，这个项目很有价值，但空间有限，无法成为市场期望看到的重型武器。
购买有资产担保的证券(ABS)有重大意义，这可能成为不通过银行将资金挹注给欧元区企业的一个途径。银行由于自身需要提高资本金，不愿意大量放贷，即便欧洲央行慷慨地提供大量流动性。
**不会开火的枪**
我认为，谈论QE却不实施可能是一种战术性错误。事实上，汇市的反应也证明了这点。消息公布后，欧元应声下跌，但随后逐步回升。
提出一种办法却不落实，不仅诱使投资者等待德拉吉露面并迫使他就范，而且还可能把关注焦点从其它地方引开。
戏剧家契诃夫对于剧情设置有一句名言：“如果在第一幕中墙上挂着一把枪，那么在剧终前就必须开枪！”
德拉吉的QE就像一把“契科夫之枪”。既然谈到了，就必须实施。
当然，问题是，德拉吉心中的“枪”和市场希望的“枪”不是一回事儿。一个是购买有资产担保的证券(ABS)的较温和举措。另一个则是购买公债的较激进举措--目前尚不清楚欧洲央行是否愿意或能够购买公债。
虽然鼓励银行业者向中小型企业放贷是好事一桩，但这些银行肯定还必须增资。要同时抓这两件事，难度不小。下调存款利率至负值是件很不错的事，但影响不大。
与此同时，全世界都知道欧洲央行希望欧元贬值，并已引入QE或类似举措的观点。
交易商和投资者都在静候德拉吉把QE之枪从墙上取下。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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