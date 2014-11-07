《SAFT专栏》请放松 欧洲央行还在准备

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 许娜/王丽鑫

路透11月6日 - 欧洲央行将在刺激欧元区经济方面有所动作，一些大动作。不过如果今后真有必要这么做，央行将会告诉你确切的动作是什么。所以，现在请放松。

由于只能从管委会批准的一系列可能并不充分的政策工具选项中作选择，而显然管委会并未达成共识，让所谓的“竭尽所能”承诺最终落实为大规模公债购买行动，欧洲央行总裁德拉吉周四做出妥协。

除了维持利率不变及暂时按兵不动以待先前祭出的措施生效外，德拉吉还做了件合情合理的事情，那就是一方面显得非常有决心进一步采取大胆行动，另一方面在细节方面依然含糊不清，尤其是在时机问题上。

“管委会一致承诺将动用职权范围内的更多非常规工具，”德拉吉称。这很好，但在很大程度上取决于对“额外”或“职权范围内”的定义。

“管委会已责成欧洲央行内部工作人员和欧元系统(欧洲央行和欧元区各国央行)相关委员会着手准备进一步举措，确保在必要时及时实施，”他接着说。

ADM Investor Services策略师Marc Ostwald对此反应冷淡，向客户称：“简单的说，这句话是说‘我们倾向于宽松，但目前对于还可能采取什么措施还没什么想法’。如果这就是‘前瞻性指引’，那么让上帝保佑我们所有人吧。”

但情况就是这样。这份本身苍白无力、有可能弄巧成拙的替代行动方案应该会成为前瞻性指引。欧元区正面临自危机以来三度衰退的威胁，更糟的是，通缩心态生根发芽的机率极高。

就连美联储这样的央行发布的前瞻性指导都可能无法令人信服，因为，毕竟，对未来行动的建议并不是必须履行的责任。而对内部存在分歧的欧洲央行而言，前瞻性指导的效果必然很有可能大打折扣。

的确，欧元在德拉吉讲话后的跌势或许令人满意，不过欧元区股市.FTEU3未能守住大部分涨幅。

**细节，细节**

据称德拉吉在交流方式上受到执委同僚的压力，他在欧洲央行扩大资产负债表方面，确实与他们站在了统一战线上，即承诺3万亿(兆)欧元的目标，比现在多1万亿欧元。

但即便德拉吉非常注重细节，还是面对着现实的限制问题，不仅能作出的承诺受限，市场认为他的承诺能兑现多少也受限。

“我们非常有信心，相信对我们资产负债表规模将产生充足、有效、且规模可观的影响，”德拉吉称，“重点是，我们的资产负债表会在未来几个月持续扩大，虽然其他央行资产负债表注定要缩小，但我们的仍会继续扩大。”

这些都存在很大争议。首先，虽然欧洲央行将扩大资产负债表，但鉴于可购买的资产种类，由于他们不能购买公债，无疑会限制他们的行动。现在看来，该行购买计划可能从结构型证券扩展，开始购买公司债。但公司债市场的规模和深度，以及对购买对象的取舍的担忧，又会带来限制。

其次，其他央行“注定要缩小”资产负债表的局面最终将会实现，但未必赶得上给欧洲央行带来帮助。日本央行近期肯定不会收缩，而尽管这对希腊公债等风险资产有帮助，对整个欧元区却并非纯粹的福音。

就美联储而言，目前没有收缩资产负债表的计划，反而选择用类似的新债代替到期债券。美联储无论是通过出售资产，还是等自然到期来缩小资产负债表，都只在成功升息之后才有可能。这种情况只有等到明年末或更晚的时候才可能发生。美联储现在恐怕不能如欧洲央行所愿，即削弱欧元吸引力，并抵消日本央行的政策影响。

欧洲央行周四能适度表现出团结，这是好事，但达到这一效果的方法，却暴露出很多在其作出承诺时拖后腿的因素。(完)

(译文审校 艾茂林/朱晓军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。