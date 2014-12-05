《SAFT专栏》欧洲央行走在量化宽松的半路上 始终未竟全功

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 戴素萍/朱晓军

路透12月4日 - 流动性陷阱，加上确实存在的衰退和通缩威胁，倘若欧元区是其他主要经济体的话，官方早就出手购买政府债券了。

然而，每回在欧洲央行会议和主要的演说中，总裁德拉吉在走向直接量化宽松的路上似乎走了一半，不知怎么地，他和欧元区就是从末真正抵达。

德拉吉周四煞费苦心，既要为量化宽松找好理由，又要让观察人士有理由相信量化宽松即将到来。因此，欧洲央行不但把扩大资产负债表至3万亿(兆)欧元的计划升级为“打算”，而非之前的“预期”将发生，而且还调降了经济成长和通胀预估。

“欧洲央行管理委员会明年初将重新评估已完成的货币刺激举措及物价发展展望，”德拉吉在利率声明后的记者会上表示。我们也将评估油价发展情况。”

尽管外界普遍报导德国对量化宽松持反对立场，但德吉拉仍继续暗示不管怎样都将会发生。

“我们一定要全体一致同意才进行量化宽松吗？或者可以用多数决的方式？我认为我们不一定要全体同意才行，”德拉吉表示。

尽管量化宽松的成效及其副作用都很难说，但看看修正后的预测，再考量到欠缺其他替代方案，量化宽松便呼之欲出了。欧洲央行如今认为明年通胀率仅有0.7%，约是其2.0%目标的三分之一。明年的经济成长如今预估则为1%，较先前预估值大幅减少了0.6个百分点。

尽管能源价格下滑将助经济成长一臂之力，但这些偏低的通胀率预测是在油价还贵出约20%的时候就做出的，这意味着这些预估值仍然太高了。欧元区在明年某个时点确实有陷入通缩的风险。

然而，至少要等到1月，最有可能是到3月，才有可能宣布执行量化宽松计划，好让德拉吉有时间评估新的数据，且克服一些阻碍；因为量化宽松等于直接向成员国融资，进而逾越欧洲央行的职责范围。欧洲央行将于1月召开会议，此前欧洲法院将针对于次级市场买进债券的直接货币交易(OMT)计划给出意见。

**结构与文化因素**

QE延迟宣布既有结构性原因也有文化因素，也就是说拥有共同的源头。设计上来看，欧元区就是不稳定和矛盾的统一体，其核心国家--德国对于和其他国家绑在一起的方式并不满意。

德国对于欧洲央行增购公债的反对，或许会产生意想不到的效果，那就是可能推动欧洲央行采取更加非常规的举措。

“换句话说，购入相对安全公债的计划遭到反对，迫使欧洲央行购买更为非常规的资产，比如资产支持证券(ABS)，还可能有公司债，”贝伦贝格银行资深分析师Christian Schulz在客户报告中写道。

毫无疑问，QE会产生赢家。部分人或实体将从中受益更多，这取决于QE的结构以及购买资产种类。

讽刺的是，对于欧洲央行通过购买各国公债来实施金援的合法性的这些担忧，却增强了购买其他资产的可能性。结果，欧洲央行似乎购买公司债而非公债的机率略大些，或者说在两种资产都购买的情况下，更有可能增大公司债的比例。

因此欧洲央行对QE赢家会更加精挑细选。更可能接触资本市场的大企业将获得更多收益。鉴于欧元区的低迷处境，上述担忧当然会退居其次。

更大的一个问题在于，所有这些是否能带来重大改变。如果欧洲央行想把QE作为一个包含主权债务、但又并不以之为主体的投资组合，那么ABS和公司债的规模却不足以产生巨大影响。

这就证明了德拉吉一贯强调的改革的必要性，而且坦率地说，还需要财政刺激，虽然我们不应对此期望过高。

由于财政刺激的规模只会是象征性的，而改革发起和见效也会耗时颇久，所以暂缓增持公债就成了眼下的一个重大失误。(完)

(译文审校 龚芳/艾茂林)

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